En devenant le premier joueur de padel sponsorisé par Rolex, Arturo Coello confirme l’attractivité commerciale grandissante de la discipline. Une signature stratégique qui coïncide avec son arrivée chez On.

Quelques jours après avoir frappé un grand coup en devenant le premier joueur de padel signé par On, Arturo Coello enchaîne avec une annonce encore plus symbolique : le numéro 1 mondial rejoint la prestigieuse famille Rolex. Un signal fort, à la fois pour la trajectoire du joueur espagnol et pour la place grandissante du padel dans l’écosystème du sport business mondial.

Historiquement associée aux sports les plus premium – golf, tennis, sport automobile, voile ou équitation – Rolex ouvre ici un nouveau chapitre. Jusqu’ici, son portefeuille d’athlètes rassemblait des icônes planétaires comme Jack Nicklaus, Tiger Woods, Björn Borg ou Roger Federer. En intégrant Coello, la marque suisse fait du padel un sport désormais jugé suffisamment mature, international et désirable pour rejoindre ce cercle très fermé.

Une reconnaissance aussi pour le padel

Ce double mouvement – On puis Rolex en l’espace de quelques jours – illustre parfaitement l’accélération actuelle du padel. Longtemps cantonnée à l’Espagne et à l’Amérique du Sud, la discipline connaît depuis quatre ans une expansion fulgurante en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et désormais en Asie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : des milliers de nouveaux clubs ouverts chaque année et des investissements records dans les ligues professionnelles.

Pour Coello, 23 ans, cette reconnaissance dépasse le simple sponsoring. Elle consacre son statut de figure centrale d’un sport en pleine explosion, capable d’attirer à la fois des marques disruptives comme On – où Federer est actionnaire – et des institutions du luxe comme Rolex. « Faire partie de la famille Rolex est un rêve devenu réalité », a-t-il résumé sur ses réseaux sociaux, évoquant une passion commune pour l’excellence.

Being part of the @ROLEX family is a dream come true. Thank you for trusting me and sharing the passion for excellence in our sport #Rolex #Rolexfamily pic.twitter.com/TULSeNPvbQ — Arturo Coello (@Arturocoello__) January 15, 2026

En s’associant au leader mondial du padel, Rolex n’achète pas seulement un champion. Elle investit dans un sport qui change d’échelle, touche de nouveaux marchés stratégiques et séduit une génération plus jeune, connectée et internationale. Un choix loin d’être anodin… et probablement tout sauf une coïncidence.

