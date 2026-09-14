Le padel continue de gagner du terrain à Roland-Garros. La 5e édition de l’Alpine Paris Major a établi un nouveau record de fréquentation, avec un week-end à guichets fermés.

81.000 spectateurs en une semaine. L’Alpine Paris Major a changé de dimension pour sa cinquième édition, organisée à Roland-Garros. Le tournoi établit un nouveau record de fréquentation et confirme la montée en puissance du padel en France.

Le public a particulièrement répondu présent lors du week-end des finales. Samedi et dimanche ont affiché complet, avec environ 15.000 spectateurs par jour. Nouveauté de cette édition, le Padel Festival organisé le dimanche 6 septembre avait déjà réuni 11.217 personnes.

Une finale au bout du suspense, un match de légende 🏆🇪🇸🇦🇷#AlpineParisMajor pic.twitter.com/7pG1TQVXFQ — Alpine Paris Major Premier Padel – FFT (@ParisPadelMajor) September 13, 2026

Sur le court Philippe-Chatrier, Arturo Coello et Agustín Tapia ont remporté le tournoi masculin pour la quatrième année consécutive, face à Federico Chingotto et Alejandro Galán. Chez les femmes, Ariana Sánchez et Andrea Ustero se sont imposées.

Avec ce record, l’Alpine Paris Major renforce son statut parmi les grands rendez-vous du circuit mondial Premier Padel, cinq ans seulement après sa création.

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