Après 17 ans avec Standard Chartered, Liverpool changera de sponsor principal en 2027. Turkish Airlines s’affichera sur le maillot des Reds dans le cadre d’un accord record.

Une page va se tourner sur le maillot de Liverpool. Présent sur la tunique des Reds depuis 2010, Standard Chartered cédera sa place à Turkish Airlines à partir de la saison 2027-2028. La compagnie aérienne deviendra le nouveau partenaire principal du club anglais.

L’accord, conclu pour cinq ans, doit rapporter plus de 300 millions de livres à Liverpool, soit plus de 60 millions par saison, selon The Guardian. Un montant qui pourrait en faire le contrat de sponsoring maillot le plus lucratif de l’histoire de la Premier League. Le précédent accord avec Standard Chartered était estimé à environ 50 millions de livres annuels.

Standard Chartered reste dans l’écosystème des Reds

Le logo de Turkish Airlines apparaîtra sur la face avant des maillots des équipes masculine et féminine, mais aussi de l’Académie. Le partenariat débutera officiellement le 1er juin 2027.

Standard Chartered ne disparaîtra toutefois pas complètement de l’écosystème des Reds. Après 17 saisons comme sponsor principal, la banque britannique deviendra partenaire mondial du club.

Cette opération confirme surtout la puissance commerciale de Liverpool. Le club avait enregistré un chiffre d’affaires record de 703 millions de livres lors de l’exercice clos en mai 2025.

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