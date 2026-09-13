Le comparateur de prix idealo mise sur le sport pour renforcer sa présence en France. La marque s’associe à OL Lyonnes avec l’ambition de soutenir le football féminin.

idealo accélère son développement en France en passant par le football féminin. Le comparateur de prix européen devient partenaire d’OL Lyonnes dans le cadre d’un accord facilité par SPORTFIVE.

La marque bénéficiera notamment d’une visibilité sur la manche des tenues de match, ainsi que sur le short et la manche des tenues d’entraînement. Le dispositif ne se limitera pas au textile : idealo prévoit également un événement avec des animations sur le parvis lors d’un match et une opération Escort Kids à l’occasion d’une rencontre d’Arkema Première Ligue, dont la date n’a pas été encore précisée.

✍️ idealo s’engage aux côtés de OL Lyonnes pour accompagner le développement du football féminin en France ! Le communiqué 🗞️ https://t.co/hMNqszfsgw pic.twitter.com/yw2AqGfy2o — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) September 8, 2026

« Contribuer à élargir son audience »

Pour idealo, ce partenariat doit à la fois accompagner le développement du football féminin et renforcer sa notoriété auprès du public français. « Notre ambition est aussi de contribuer à élargir son audience », explique François-Xavier Thiebaud, country manager France d’idealo.

OL Lyonnes accueille de son côté un partenaire qui entend inscrire son engagement dans la durée, au-delà d’une simple opération de visibilité.

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