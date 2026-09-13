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beIN SPORTS prolonge avec la LNV et conserve le championnat de France de volley

ParThibaut Dalegre
13 septembre 2026
Visuel beIN SPORTS

Le volley professionnel français reste sur beIN SPORTS. La chaîne prolonge son partenariat avec la LNV pour plusieurs saisons et diffusera les principales affiches d’Alterna VOLSTAR.

Une affiche par journée de saison régulière : l’Alterna VOLSTAR (ex-Marmara Spikeligue), nouveau nom depuis cet été de la première division masculine de volley, conservera sa fenêtre sur beIN SPORTS. La chaîne et la Ligue nationale de volley (LNV) ont renouvelé pour plusieurs saisons leur accord de diffusion autour de la première division masculine.

beIN SPORTS proposera en direct et en exclusivité la meilleure affiche de chacune des 26 journées, ainsi que les principales rencontres des play-ins et des play-offs. La finale de la Super Coupe de France masculine sera également diffusée.

La Super Coupe de France féminine aussi diffusée

Le partenariat comprend aussi le volley féminin, avec la retransmission de la finale de la Super Coupe de France. Un dispositif éditorial accompagnera par ailleurs les championnats et compétitions de la LNV sur les antennes et plateformes numériques du diffuseur.

La saison débutera le 17 octobre à 21 heures avec une première affiche entre Royan, promu dans l’élite, et Montpellier, champion de France en titre.

A lire aussi : beIN SPORTS récupère les droits de l’EuroLeague en France

ParThibaut Dalegre
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