Après le football, Zack Nani ajoute le basket à son offre de contenus sportifs. Le streamer diffusera gratuitement la Supercoupe 2026 organisée à Roland-Garros.

Un nouveau sport arrive sur les chaînes de Zack Nani. Déjà diffuseur de la Saudi Pro League et de rencontres de l’équipe de France Espoirs, le créateur de contenus retransmettra gratuitement la Supercoupe de basket 2026 sur Twitch et YouTube. Il l’a annoncé ce lundi sur X en début de soirée.

On ajoute un nouveau sport à la liste 🏀 Je vais diffuser ce weekend la FulFil Supercoupe qui réunit les 4 meilleures équipes françaises de basketball 🇫🇷 ▪️Roanne vs Lyon-Villeurbanne : samedi 19/09 à 16:00

▪️Nanterre vs Paris : samedi 19/09 à 19:00 Les 2 vainqueurs… pic.twitter.com/JnbTJ1gM8U — Le Grand Zack (@Zack_Nani) September 14, 2026

Organisée samedi et dimanche à Roland-Garros, la compétition masculine débutera avec Roanne-ASVEL à 16 heures, avant Paris-Nanterre à 19 heures. Les deux vainqueurs se retrouveront dimanche à 17 heures pour la finale. L’intégralité du tournoi sera également accessible gratuitement sur DAZN.

Mister V au cast

La rencontre féminine entre Bourges et Basket Landes sera, elle, proposée sur Sport en France. L’événement misera plus largement sur les créateurs de contenus. Selon les informations de L’Équipe, Mister V lancera les festivités jeudi à partir de 18h30 avec un direct sur Twitch, en compagnie de plusieurs joueurs et autour d’un défi lié à la Supercoupe.

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