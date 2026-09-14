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Zack Nani ajoute le basket à son offre sportive sur Twitch et YouTube

ParThibaut Dalegre
14 septembre 2026
Le streamer Zack Nani. Capture d'écran Instagram/@zack_nani

Après le football, Zack Nani ajoute le basket à son offre de contenus sportifs. Le streamer diffusera gratuitement la Supercoupe 2026 organisée à Roland-Garros.

Un nouveau sport arrive sur les chaînes de Zack Nani. Déjà diffuseur de la Saudi Pro League et de rencontres de l’équipe de France Espoirs, le créateur de contenus retransmettra gratuitement la Supercoupe de basket 2026 sur Twitch et YouTube. Il l’a annoncé ce lundi sur X en début de soirée.

Organisée samedi et dimanche à Roland-Garros, la compétition masculine débutera avec Roanne-ASVEL à 16 heures, avant Paris-Nanterre à 19 heures. Les deux vainqueurs se retrouveront dimanche à 17 heures pour la finale. L’intégralité du tournoi sera également accessible gratuitement sur DAZN.

Mister V au cast

La rencontre féminine entre Bourges et Basket Landes sera, elle, proposée sur Sport en France. L’événement misera plus largement sur les créateurs de contenus. Selon les informations de L’Équipe, Mister V lancera les festivités jeudi à partir de 18h30 avec un direct sur Twitch, en compagnie de plusieurs joueurs et autour d’un défi lié à la Supercoupe.

A lire aussi : beIN SPORTS récupère les droits de l’EuroLeague en France

ParThibaut Dalegre
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