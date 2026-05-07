Parier sur la Coupe du Monde 2026 : le guide complet des paris « Outrights », handicaps et performances individuelles

À un peu plus de 50 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, les marchés de paris dessinent déjà un panorama fascinant du tournoi à venir.

Lors de l’édition 2022, les rapports indiquaient que les parieurs français avaient misé 597 millions d’euros tout au long de la compétition, soit une progression fulgurante de 56 % par rapport à 2018. Tout porte à croire que ce record sera à nouveau battu lors de l’échéance à venir.

Si de nombreux amateurs s’apprêtent à placer leurs premières mises, les opportunités vont bien au-delà du simple pronostic sur le vainqueur d’un match. Voici un tour d’horizon des différents marchés disponibles pour cette édition 2026.

Les marchés « Outright » (Paris sur le tournoi)

Le pari « Outright », ou pari sur le dénouement de la compétition, figure parmi les options les plus prisées. Au lieu de se focaliser sur une rencontre précise, l’idée est de pronostiquer l’issue globale du tournoi ou d’une phase spécifique.

Le pari le plus classique consiste évidemment à désigner l’équipe qui soulèvera le trophée. Actuellement, les bookmakers font de l’Espagne la favorite, bien que la France, l’Angleterre, l’Argentine et le Brésil soient tous cités comme de sérieux prétendants.

Les Bleus seront, à n’en pas douter, le choix de cœur de nombreux supporters français. Si vous êtes un nouvel utilisateur souhaitant soutenir les hommes de Didier Deschamps, vous pouvez comparer les sites de paris sportifs via GOAL, une référence en matière d’informations sur les paris en ligne.

D’autres variantes existent : vous pouvez parier sur le vainqueur d’un groupe, prédire la qualification d’une équipe pour les phases à élimination directe, ou encore miser sur son accession aux quarts de finale, aux demi-finales ou à la finale.

Cette flexibilité concerne également les distinctions individuelles. Le titre de meilleur buteur (Soulier d’Or) est un marché très dynamique. Kylian Mbappé, sacré en 2022 avec ses huit réalisations, fait figure de favori.

Les paris sur les joueurs

Pour ceux qui préfèrent l’analyse match par match sans pour autant se risquer à désigner un vainqueur, il est possible de se concentrer sur les statistiques individuelles durant les 90 minutes de jeu.

L’option principale consiste à parier sur un buteur ou un passeur décisif. Toutefois, des alternatives plus pointues existent, comme le nombre total de tirs cadrés effectués par un joueur spécifique.

Il est même possible d’aller plus loin dans la précision : certains marchés permettent de miser sur l’attribution d’un carton jaune ou rouge à un joueur, ou encore sur le nombre de fautes commises.

Les paris avec handicap

Le pari à handicap est une excellente stratégie pour miser sur les favoris tout en optimisant la cote. Ce système rééquilibre les débats en attribuant un désavantage virtuel à la nation la plus forte, offrant ainsi un rendement potentiel plus attractif si le scénario se confirme.

Par exemple, lors du match d’ouverture entre la France et le Sénégal, les Bleus sont favoris et pourraient se voir attribuer un handicap de -1,0. Dans ce cas de figure, la France devrait s’imposer par au moins deux buts d’écart pour que le pari soit gagnant.

À l’inverse, l’outsider bénéficie généralement d’un avantage de +1,0, ce qui signifie qu’un simple match nul suffit pour valider le pari. Bien entendu, si l’outsider remporte le match, le pari est également gagné.

Les paris Over/Under (Plus ou Moins)

Les marchés « Over/Under » constituent une autre alternative intéressante pour les rencontres individuelles. Ils permettent de prédire si le nombre total de buts marqués lors d’un match sera supérieur ou inférieur à un seuil défini par le bookmaker.

Par exemple, vous pouvez parier sur le fait qu’il y aura plus ou moins de 2,5 buts lors de France-Sénégal. Miser sur des scénarios extrêmes, comme « plus de 4,5 buts » ou « moins de 0,5 but », offre des cotes plus élevées, la probabilité que ces événements se produisent étant jugée plus faible.

Ces seuils peuvent également s’appliquer à d’autres statistiques, telles que le nombre de corners, de cartons ou de hors-jeu, offrant ainsi une palette d’options quasi infinie pour aborder cette Coupe du Monde