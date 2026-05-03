La LFP et Decathlon passent à la vitesse supérieure. Déjà partenaire depuis 2022, la marque devient partenaire majeur et sécurise sa place au cœur du football français jusqu’en 2032.

La Ligue de football professionnel (LFP) renforce ses liens avec Decathlon. Partenaire depuis 2022, l’enseigne devient partenaire majeur pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2032. Une montée en puissance qui confirme notamment son rôle de fournisseur des ballons officiels de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT.

Au-delà de cet aspect produit, ce nouveau cycle s’accompagne d’une visibilité renforcée pour la marque, sur les terrains comme sur les plateformes digitales des compétitions.

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La collaboration s’inscrit aussi dans une logique de valorisation du « football à la française », avec des ballons conçus au centre de Tourcoing, véritable laboratoire d’innovation pour les sports collectifs.

Des ballons plus durables

Decathlon mise sur une approche de co-conception avec les acteurs du football professionnel pour améliorer ses produits, tout en conservant son positionnement accessible.

« Notre ambition est de rendre la performance accessible à tous », souligne Jérémie Siino, directeur de la marque Kipsta.

Le partenariat intègre également un volet environnemental, avec la volonté de concevoir des ballons plus durables et de limiter leur renouvellement.

Pour la LFP, l’objectif est clair : s’appuyer sur le maillage international de Decathlon pour renforcer le rayonnement des compétitions et toucher un public toujours plus large.

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