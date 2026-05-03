José Mourinho en chef Viking trop tactique pour ses troupes ? C’est le pari décalé de Snickers, qui relance sa plateforme culte avec une campagne très football.

Un José Mourinho en fourrure, hache à la main… mais obsédé par un schéma en 4-5-1. Voilà le point de départ de la nouvelle campagne Snickers, qui remet en scène sa signature « You’re Not You When You’re Hungry » avec un casting taillé pour le football.

Dans ce film, qui passe notamment sur Ligue 1+ pendant la mi-temps des matchs, l’entraîneur portugais incarne un chef Viking dont le comportement déraille à cause de la faim. Au lieu de mener ses troupes à l’assaut, il devient excessivement stratégique, multipliant les consignes tactiques incompréhensibles pour ses guerriers. Jusqu’au moment classique : une barre Snickers, et tout rentre dans l’ordre.

Une suite avec Aitana Bonmatí ou Bukayo Saka ?

Réalisée par Shannon Murphy, la publicité joue sur un double registre : une esthétique sérieuse digne d’un drame historique, et un humour basé sur l’autodérision de Mourinho. Les références à sa carrière sont nombreuses, avec des clins d’œil aux systèmes de jeu ou à ses prises de parole.

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Avec cette campagne, Snickers prouve que sa plateforme historique reste efficace. Lancée en 2010, elle continue de se renouveler en s’appuyant sur des figures populaires et des codes culturels forts.

La marque annonce déjà la suite avec d’autres visages du football, comme Aitana Bonmatí ou Bukayo Saka, dans une stratégie pensée pour les réseaux sociaux et les fans de sport.

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