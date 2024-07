Decathlon Pulse, la filiale dédiée aux investissements dans les startups sportives d’aujourd’hui et demain

Ce midi, Decathlon a officialisé le lancement de sa nouvelle filiale « Decathlon Pulse » dédiée à l’investissement dans des sociétés évoluant dans l’univers du sport.

Cette nouvelle entité sera dirigée par Franck Vigo en tant que directeur général. « La création de Decathlon Pulse marque le début d’une nouvelle aventure passionnante. Nous restons animés par une passion pour le sport et une vision unique visant à améliorer continuellement notre impact sur la vie des personnes. Nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est de pouvoir construire des relations à long terme et d’investir – tout en laissant pleine autonomie – dans des projets et des entreprises qui changent la donne et qui nous permettront de créer, ensemble, une meilleure industrie du sport. » précise Franck Vigo dans un communiqué.

Avec cette filiale, Decathlon souhaite donc rester à l’écoute du marché et de son évolution en réalisant des investissements dans les entreprises qui pourraient façonner le sport de demain. La promotion de modèles économiques durables devrait être un des engagements fort suite aux récentes annonces faites autour du changement de logo il y a quelques mois.

L’enseigne de distribution et fabricant d’articles de sport précise que cette filiale se concentrera sur 3 leviers pour « générer une croissance additionnelle sur le long terme ».

Développer et étendre des idées et des concepts avec un fort potentiel pour créer de nouvelles entreprises autonomes qui compléteront les activités principales de DECATHLON et renforceront la proposition de valeur du Groupe.

Investir en tant qu’actionnaire dans des entreprises hautement innovantes qui pourraient changer l’écosystème du sport et accélérer l’adoption de nouveaux modèles économiques durables.

Acquérir des marques de sport solides et des distributeurs d’articles de sport tournés vers l’avenir et qui révolutionnent le secteur, par leurs idées innovantes et leurs modèles commerciaux pionniers.

Decathlon rappelle également que le groupe a déjà investi près de 400 millions d’euros depuis 2018 dans des startups et sociétés jusqu’à l’acquisition de parts majoritaires comme avec Alltricks et Bergfreunde.

