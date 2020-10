Paris 2024 – Olbia Conseil et Spartner veulent accompagner les futurs Centres de Préparation aux Jeux Olympiques

La semaine dernière, Olbia Conseil et Spartner ont annoncé leur rapprochement pour accompagner les futurs Centres de Préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Dans leur quête pour accueillir des délégations internationales en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les territoires devront adopter une stratégie claire et ambitieuse pour se démarquer les uns des autres. Ils devront ainsi valoriser leurs atouts, l’environnement touristique, économique et sportif mais également construire une stratégie d’héritage et d’engagement pour maximiser les retombées de cet accueil. Convaincre activement les délégations de venir chez eux sera la seconde étape et pas la moindre. » précise le communiqué.

Les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) seront les lieux d’accueil des athlètes olympiques et paralympiques et de leur staff pendant leur période de préparation aux Jeux de #Paris2024, entre l’été 2021 et l’été 2024 🏋️‍♀️🤾‍♂️🤺🚴‍♀️

Paris 2024 a révélé le 5 octobre la liste des sites retenus pour être Centres de Préparation aux Jeux (CPJ). Au total, 415 territoires et 620 centres sont en course.

Fortes de leurs expériences auprès des collectivités, des organisateurs d’événements, des délégations internationales et des comités nationaux olympiques, Spartner et Olbia Conseil mettent leur complémentarité au service des territoires » ajoute le communiqué. « Depuis l’analyse du projet du territoire et des opportunités, en passant par l’identification des délégations et sports à cibler et la construction et le déploiement de campagnes de communication, jusqu’à la mise en relation directe avec les décideurs internationaux, Olbia et Spartner sauront accompagner au quotidien les collectivités dans leur objectif d’accueil de délégations. Elles mettront leurs réseaux nationaux et internationaux au service des territoires pour maximiser leurs chances de devenir CPJ mais également s’assurer qu’elles profitent pleinement des opportunités que cet accueil peut leur apporter.