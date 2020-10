Les sponsors de Rafael Nadal célèbrent son 13ème Roland-Garros et son 20ème Grand Chelem

Hier, Rafael Nadal a remporté son 13ème Roland-Garros en dominant Novak Djokovic. Un nouveau sacre Porte d’Auteuil qui permet au joueur de tennis espagnol d’atteindre la barre des 20 titres en Grand Chelem, à égalité avec Roger Federer.

Outre le prize money (en baisse par rapport à 2019) de 1,6 million d’euros, Rafael Nadal va également toucher quelques centaines de milliers de dollars de primes additionnelles de la part de ses principaux partenaires. Des sponsors qui ont bien évidemment pris la parole pour célébrer ce nouveau titre acquis par Rafa.

Nadal – Un polo Nike hommage au « croqueur de trophées »

Nike, son équipementier textiles et chaussures, a partagé quelques messages de félicitations sur les réseaux sociaux Twitter ou encore Instagram. Des messages accompagnés du hashtag #YouCantStopUs, claim de la marque au swoosh depuis plusieurs mois.

Côté merchandising, Nike a également tenu à célébrer ce 13ème Roland-Garros en sortant un polo inédit « Nike Rafa » qui met en avant un écusson jamais vu, en forme de trophée croqué. Un polo collector en vente au prix de 64,99 euros sur Nike.com et porté ce lundi par l’espagnol pour les traditionnelles obligations médiatiques.

Babolat, une collaboration de 20 ans avec Nadal

De son côté, Babolat, équipementier raquettes de Rafael Nadal, profite de ce 13ème Roland et 20ème Grand Chelem pour rappeler dans la vidéo ci-dessous que le Majorquin est sous contrat avec la marque française depuis 20 ans.

Un partenariat qui s’inscrit dans la durée et qui a notamment permis à l’équipementier d’accélérer sa croissance, notamment à l’international. En 2004, Rafael Nadal adopte la raquette « Aero » après avoir joué avec la Pure Drive et la Soft Drive.

Outre Nike et Babolat, Rafael Nadal offre une forte exposition médiatique à un autre de ses sponsors sur les courts. Il s’agit bien évidemment de Richard Mille, l’horloger présent au poignet droit du tennisman espagnol depuis 10 ans (2010).

The King of Clay confirms his crown! Richard Mille partner of 10 years, Rafael Nadal, has won an unheard of 13th victory at Roland-Garros in a deeply moving performance! @RafaelNadal pic.twitter.com/Efyvd5H8mh — Richard Mille (@Richard_Mille) October 11, 2020

Pour cette édition 2020 de Roland-Garros, Rafael Nadal portait la Richard Mille RM 27-04. Une montre disponible en édition limitée à 50 exemplaires qui propose notamment un mouvement tourbillon à remontage manuel avec heures et minutes.

Autre sponsor historique de Rafael Nadal qui a récemment prolongé jusqu’au moins 2025, Kia a également félicité son ambassadeur sur les réseaux sociaux. En marge des Internationaux de France 2020 et sur la route devant mener l’espagnol aux 20 titres du Grand Chelem, le constructeur automobile a lancé la campagne « Take On 20 ». Sur Instagram, les fans de l’espagnol ont pu envoyer de nombreux messages de soutien. Des créations affichées par Kia dans les rues de Paris, en affichage et projection (rétroprojecteur) sur des bâtiments non loin de l’hôtel de Rafa.

Chaque message a été converti par Kia en une somme d’argent reversée à la « Rafael Nadal Foundation » pour soutenir des enfants défavorisés. Une campagne internationale soutenue par les influenceurs suivants : @dylangee3 ; @bensimshot ; @samuelbegg ; @martakrevsun_official ; @laura_meseguer.

https://twitter.com/Kia_Motors/status/1315439494468972545

De son côté, la banque Santander, sponsor de Rafael Nadal depuis le début d’année, célèbre ce nouveau titre en offrant notamment une raquette et une tenue dédicacée par le tennisman espagnol.

Movistar (Téléfonica) a également félicité le champion espagnol pour son 13ème Roland-Garros. Rafa Nadal est ambassadeur de Téléfonica depuis 2014. Movistar est notamment le partenaire-titre titre de l’académy Rafa Nadal à Majorque.

Grande @RafaelNadal‼️Nunca nos había gustado tanto este número 13. Enhorabuena por este nuevo #RolandGarros https://t.co/Sc1cONKEit — Telefónica (@Telefonica) October 11, 2020

Porque el 13 también puede ser un buen número…¡Enhorabuena @RafaelNadal por esa victoria en #RolandGarros! Eres muy grande. 👏🏻👏🏻 https://t.co/F31Dbkb2un — Movistar España (@movistar_es) October 11, 2020

Enfin, l’assureur Mapfre a également envoyé un message de félicitation sur les réseaux sociaux. Un sponsor qui accompagne Nadal depuis très longtemps également, plus de 10 ans.