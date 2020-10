NBA – La « Champagne Shower » des Los Angeles Lakers sponsorisée par Michelob Ultra (bières)

Cette nuit, les Los Angeles Lakers ont remporté les finales NBA 2020 lors du Game 6 face au Miami Heat. Un nouveau titre de champion NBA pour la franchise californienne célébré au Champagne mais également à la bière par LeBron James et ses coéquipiers dans le vestiaire.

En devenant bière officielle de la NBA il y a quelques semaines, Michelob Ultra a également « mis la main » sur le Locker Room des champions en plus de son dispositif d’expériences virtuelles bord parquet à distance.

Au programme des festivités d’après-match dans le vestiaire des Lakers, panneautiques avec le logo Michelob Ultra et mise à disposition de bouteilles de bières pour les joueurs et staffs. Un moment de célébration mis en scène par la marque qui a réalisé une vidéo promotionnelle décalée et annonciatrice des festivités.

Thinking about the locker room. pic.twitter.com/itQ2ptfFs9 — Michelob ULTRA (@MichelobULTRA) October 12, 2020

Devenu un évènement dans l’évènement, les célébrations du titre NBA dans les vestiaires sont aujourd’hui courtisées par les marques. A l’ère des réseaux sociaux, les images « inside » partagées par les sportifs représentent une forte audience qui fait réagir.

Outre la marque de bières Michelob Ultra, le Champagne Mumm était lui aussi bien visible, tout comme les principaux équipementiers (Nike, adidas, Puma…) des joueurs qui ont fourni les masques de ski.

Outre les sponsors visibles pendant les matchs de ces finales NBA (YouTube TV, Walt Disney, Microsoft,…) une autre marque a également émergé dès la fin du match 6. Pour la première fois, le célèbre Trophée Larry O’Brien était présenté dans une malle Louis Vuitton comme annoncé en début d’année.

The @Lakers received the Larry O'Brien NBA Championship Trophy for the 17th time in franchise history! #LakeShow pic.twitter.com/P6IhW9i47P — NBA (@NBA) October 12, 2020