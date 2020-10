Tennis – BNP Paribas prend la parole en musique à l’occasion de Roland-Garros 2020

Sponsor le plus dépensier du tennis mondial, BNP Paribas se met à la musique à l’occasion de Roland-Garros 2020.

Avec le titre « Sur la Voix des Champions », BNP Paribas utilise les voix de Chris Evert, Martina Navratilova, Mary Pierce, Boris Becker, John McEnroe et Yannick Noah. Pour les paroles, ces anciennes gloires partagent les clés de leur motivation sur une une musique composée par Bon Entendeur.

De précieux conseils, de l'inspiration et de la motivation. Les membres de la #TeamJeunesTalents @BNPParibas / @FFTennis ont pu profiter de l'expérience des Légendes de #RolandGarros

Une initiative qui intervient dans la continuité des visioconférences organisées pendant le confinement dans lesquelles des champions ont partagé du temps avec certains espoirs soutenus par la banque dans le cadre du programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents ».

