Roland-Garros 2020 – Comment Peugeot active son partenariat avec Novak Djokovic

Pour la 37ème fois, Peugeot est partenaire de Roland-Garros. A cette occasion, le constructeur automobile met en avant son ambassadeur Novak Djokovic pour promouvoir sa citadine e-208 100% électrique.

Depuis de nombreuses années, PEUGEOT est le « transporteur officiel » des joueurs, des officiels et des VIP de Roland-Garros. Dans le cadre de sa campagne « Move to electric » la flotte Peugeot est composée à 80% de véhicules électrifiés. Sur les courts de la Porte d’Auteuil, la marque est bien présente sur la panneautique.

Djokovic, une image de marque et un influenceur de choix

Actuel Nº1 du classement ATP, le serbe bénéficie d’une aura importante dans le tennis mondial. Ambassadeur de Peugeot sur la période 2014-2017, Novak Djokovic est de nouveau sous contrat avec la marque française depuis le début de l’année 2020 et l’Open d’Australie. Sur les courts, le tennisman arbore ainsi le logo de Peugeot sur la manche gauche de son polo.

Dans l’une de ses dernières publicités TV, Peugeot met en scène un Novak Djokovic « visionnaire », de manière drôle et décalée.

Always trust your instinct. Time to move to electric. @Djokernole pic.twitter.com/tNfzIehZkV — Peugeot (@Peugeot) October 6, 2020

Sur les réseaux sociaux, le serbe rassemble 8,7 millions de followers sur Twitter, 7,6M sur Instagram et 6,9M sur Facebook. Une audience très intéressante pour les partenaires de « Djoko », lui qui est un des plus gros influenceurs du monde du tennis avec Rafael Nadal et Roger Federer.

Afin de compléter sa campagne marketing, Peugeot utilise l’image de Novak Djokovic sur l’ensemble des bannières publicitaires du site internet rolandgarros.com aux côtés de la PEUGEOT e-208.

Peugeot x Djokovic – « Le coup de génie » de 2014

Si le partenariat entre Djokovic et Peugeot a été stoppé en 2018 et 2019, les efforts marketing ont été tels pendant les 3 années de partenariat (2014-2017) que l’image du serbe est restée très associée à celle du constructeur automobile.

Outre des publicités TV impactantes, le précédent partenariat avait été marqué notamment par le clin d’oeil habile de Djokovic en plein match, suite à un petit accident de panneautique. Un jolie coup de pub inattendu salué quelques jours plus tard par Peugeot qui avait offert une lettre « P » au tennisman.

Outre Peugeot, Novak Djokovic offre également une forte visibilité à Lacoste, Asics ou encore Head, ses équipementiers textiles, chaussures et raquettes. Notons que le Serbe arbore également les couleurs de UKG sur sa manche gauche de polo. Ultimate Kronos Group (UKG) est né du rapprochement il y a quelques mois entre Kronos Incorporated et Ultimate Software qui est sous contrat avec le serbe depuis janvier 2019.