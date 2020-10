Valencia CF va proposer des expériences en Réalité Augmentée grâce à Imagine AR

Le Valencia CF officialise cette semaine un contrat inédit en Liga, avec la société Imagine AR Inc, spécialiste de la réalité augmentée.

Très utilisée par les franchises américaines, la réalité virtuelle séduit de plus en plus sur le vieux continent. Deux ans après le Real Madrid, le Valencia CF investit à son tour dans le monde de la VR. Au programme de ce partenariat de 2 ans, des contenus exclusifs et des activations auprès des fans afin de renforcer la fan experience grâce aux smartphones.

Une Fan Experience enrichie

Depuis 6 mois, il est de plus en plus difficile pour les clubs de proposer des activations en raison du Covid-19, la grande majorité des supporters étant toujours privée de stade. Avec ce partenariat, les supporters vont pouvoir se rapprocher du club espagnol. Grâce à la réalité augmentée, les joueurs, le stade ou la mascotte pourraient alors débarquer directement dans le salon des fans. Ainsi, l’engagement de ces derniers, presque à l’arrêt depuis le début de la pandémie mondiale, se voit renforcé grâce à cette Fan Experience, inédite en Liga Santander.

« Avec la saison unique que nous disputons à huis-clos, Image AR va nous permettre de garder une connexion forte avec nos fans, grâce à cette formidable réalité augmentée » déclare le président du VCF, Anil Murthy. « Le résultat de l’expérience en immersion va divertir, donner de l’énergie et participer à l’excitation qui peut être partager entre les fans sur l’ensemble des réseaux sociaux. »

La réalité augmentée au service du marketing digital

Ce partenariat va permettre au club à la chauve-souris de mettre en place une toute nouvelle gamme d’activations marketing. La société canadienne met, à disposition de l’équipe de communication, une solution digitale afin qu’ils puissent créer leurs propres contenus.

Disponible sur IOS comme Android, le projet de réalité virtuelle est disponible directement sur l’App du club espagnol. Ce partenariat intègre le projet du VCF Innovation Hub, lancé en 2017 et visant à placer le club comme un acteur important du digital afin de se rapprocher de ses fans partout dans le monde.

« Nous sommes vraiment honorés de travailler aux côtés du légendaire Valencia Club de Fútbol, en délivrant une expérience inégalable en terme de réalité augmentée à leur énorme base fan. Le VCF Innovation HUB positionne Valence comme un hub des nouvelles technologies à l’international et nous sommes très heureux de faire partie de cette initiative et de jouer un rôle majeur en connectant les joueurs et les supporters, dans une période historique qui les force à être séparés. Les connexions et les expériences en immersions réalisées grâce à ImageAR seront révolutionnaires. Cela nous rend très optimistes sur le fait que ce partenariat va prendre de l’ampleur pendant les deux prochaines années. » déclare Alen Paul Silverrstieen, PDG de Image AR Inc.

Pour exemple, voici comment Image AR Inc. a permis à de jeunes américains de fêter leur diplôme accompagnés du chanteur Flo Rida.