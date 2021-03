Nike dévoile sa nouvelle publicité « The Toughest Athletes » dédiée aux femmes enceintes et célébrant la maternité

Ce week-end, Nike a dévoilé sa nouvelle publicité dédiée aux femmes enceintes « The Toughest Athletes ».

Une prise de parole qui coïncide avec le lancement d’une nouvelle collection 2021 dédiée à la grossesse et la maternité.

Dans le spot ci-dessous, la marque au swoosh met en avant une vingtaine de mères à différents stades de leur grossesse et de leur post-partum. Au casting, on retrouve notamment Serena Williams, Alex Morgan, Perri Edwards, Bianca Williams, Shelly-Ann Fraser-Pryce ou encore Nia Ali.

« Filmé pendant la pandémie mondiale, « The Toughest Athletes » a été compilé à partir de plus de 22 heures de séquences intimes tournées par les mères présentées, leurs amis et leurs familles. Chaque tournage a été dirigé via Zoom afin de faire de la santé et de la sécurité de chaque personne une priorité » précise Nike dans son communiqué.

Une campagne qui met en scène également Aurélie Louis-Alexandre, professeur de yoga et co-fondatrice de Flawless Yoga.

Outre soutenir le lancement d’une gamme de produits pour les femmes enceintes, ce spot est également un excellent moyen pour Nike de réaffirmer son soutien aux femmes, les véritables athlètes du quotidien.

La femme enceinte, entre enjeux d’images et business

Une prise de parole qui intervient notamment après les polémiques de 2019 nées de la médiatisation des fins de contrats sponsoring de femmes enceintes ou post-maternité de la part de la marque américaine. Nike avait réagit dans les semaines qui suivirent en annonçant la suppression de la clause de performance pour les sportives qui reviennent de congé maternité.

En France, la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon, « lâchée » par Nike en début d’année 2019 avait redémarré une collaboration avec Nike quelques mois après la polémique née notamment des révélations de l’athlète américaine Allyson Felix qui a elle tournée la page avec Athleta.

Ravie de vous annoncer que je redémarre une nouvelle histoire avec @Nike! Des projets en commun, une ambition partagée, je serai donc ambassadrice de la marque pour les années à venir. Merci @Nike pour le soutien dans ma #RoadToTokyo ! On vous en dit plus bientôt!#nikewomen #nike pic.twitter.com/GSriFuIsnL — Melina Robert-Michon (@melrobertmichon) December 13, 2019

Depuis une dizaine d’années, le sport féminin est devenu plus qu’une simple niche pour les équipementiers sportifs. Un relai de croissance naturel sous exploité pendant des années (avec notre grille de lecture d’aujourd’hui) et qui répond dorénavant à une véritable demande.

Il y 6 ans, Nike avait également décidé de s’adresser aux femmes rondes avec le lancement d’une gamme de produits soutenue par une campagne de communication dédiée.