Cristiano Ronaldo reste en tête des footballeurs les mieux payés en 2025 selon Forbes. Le Français Karim Benzema figure sur le podium, tandis que Lamine Yamal, 18 ans, fait une entrée remarquée dans le top 10, symbole d’un football toujours plus lucratif.

Avec 239 millions d’euros de revenus estimés en 2025, Cristiano Ronaldo reste le footballeur le mieux payé au monde, selon les estimations du magazine Forbes. Un record qui, malgré une baisse de 24 millions par rapport à 2024, confirme la puissance commerciale de la star portugaise, toujours sous contrat avec le club saoudien Al-Nassr jusqu’en 2027. Ses revenus hors terrain – sponsoring, partenariats, droits à l’image – représentent une part conséquente de ce total.

Derrière lui, Lionel Messi (Inter Miami) conserve une solide deuxième place avec 111 millions d’euros générés en 2025, grâce notamment à ses accords commerciaux sur le marché nord-américain. Le podium est complété par Karim Benzema, autre visage du projet footballistique saoudien. L’attaquant d’Al-Ittihad aurait empoché 89 millions d’euros cette année.

Mbappé, premier joueur qui évolue en Europe

Premier joueur du classement à évoluer en Europe, Kylian Mbappé occupe la 4e place. Pour sa première saison avec le Real Madrid, le capitaine des Bleus aurait touché 81 millions d’euros, confirmant son statut de superstar mondiale, tant sur le terrain qu’en dehors. Il est suivi par Erling Haaland (Manchester City), dont les revenus sont estimés à 68 millions d’euros.

Mais la principale surprise du classement vient de la 10e position. À seulement 18 ans, Lamine Yamal entre dans le top 10 des joueurs les mieux rémunérés au monde. L’ailier du FC Barcelone aurait engrangé 37 millions d’euros en 2025, notamment grâce à ses contrats publicitaires et à sa prolongation de contrat jusqu’en 2031 avec le club catalan. Une ascension fulgurante pour celui qui incarne déjà l’avenir du football espagnol… et du marketing sportif.

Autre fait notable, aucun joueur du Paris Saint-Germain, champion d’Europe, ne fait partie du top 10.

Le top 10 complet, selon Forbes :

Cristiano Ronaldo (POR/Al-Nassr, ARS) : 280 M$ (239 M€) Lionel Messi (ARG/Inter Miami, USA) : 130 M$ (111 M€) Karim Benzema (Al-Ittihad, ARS) : 104 M$ (89 M€) Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP) : 95 M$ (81 M€) Erling Haaland (NOR/Manchester City, ANG) : 80 M$ (68 M€) Vinicius Jr (BRA/Real Madrid, ESP) : 60 M$ (51 M€) Mohamed Salah (EGY/Liverpool, ANG) : 55 M$ (47 M€) Sadio Mané (SEN/Al-Nassr, ARS) : 54 M$ (46 M€) Jude Bellingham (ANG/Real Madrid, ESP) : 44 M$ (38 M€) Lamine Yamal (ESP/Barcelone, ESP) : 43 M$ (37 M€)

En somme, le classement 2025 de Forbes confirme une évolution structurelle du football business : les revenus hors terrain pèsent de plus en plus lourd dans les gains totaux. Les clubs du Golfe, les contrats longue durée et la starification précoce des jeunes talents redessinent les équilibres économiques du football mondial.

