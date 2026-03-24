Le groupe Bigard lance la saison 3 de son programme de soutien au rugby amateur en équipant 100 clubs et leurs jeunes catégories partout en France.

Bigard poursuit en 2026 son programme « Partageons le goût du rugby », dédié au rugby amateur. Pour cette troisième édition, orchestrée par l’agence de communication act for sport, 100 clubs seront accompagnés avec des dotations complètes destinées à leurs jeunes catégories, des moins de 8 aux moins de 14 ans.

Chaque club sélectionné recevra un pack d’équipements comprenant maillots, shorts et chaussettes pour les joueurs, ainsi que des tenues pour les entraîneurs. L’objectif est de proposer aux jeunes licenciés des conditions proches de celles du haut niveau, tout en valorisant les couleurs et l’identité de leur club.

Candidatures ouvertes jusqu’au 20 avril

Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Bigard en faveur du rugby français. En 2025, 125 clubs amateurs avaient déjà bénéficié du dispositif. Le groupe est également présent au plus haut niveau, en tant que partenaire majeur du Castres Olympique depuis 2003, du Stade Rochelais depuis 2014 et du Racing 92 depuis 2022. Le logo de la marque est par exemple sur le logo du CO et sur le short des deux autres clubs de Top 14.

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Au-delà de la dotation matérielle, le programme vise à soutenir le développement du rugby sur les territoires et à renforcer le lien entre clubs, licenciés et partenaires. Il permet aussi à Bigard de s’ancrer durablement dans l’écosystème du rugby, en cohérence avec les valeurs de transmission, d’engagement et de collectif.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 avril, avec une annonce des clubs retenus prévue le 18 mai, pour une livraison des équipements à la rentrée.

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