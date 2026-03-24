La FFgolf lance « Tous au golf », une campagne nationale mêlant terrain et réseaux sociaux pour attirer de nouveaux pratiquants.

La Fédération française de golf lance une nouvelle campagne baptisée « Tous au golf », déployée du 27 mars au 12 avril, avec l’objectif d’attirer de nouveaux pratiquants. Imaginée avec l’agence Creapills, l’opération combine activations terrain et communication digitale.

Le dispositif s’appuie sur plus de 350 clubs partout en France, qui proposeront des initiations accessibles au grand public, sans prérequis technique ni équipement spécifique. En parallèle, une campagne sur les réseaux sociaux vient renforcer la visibilité de l’opération.

Casser les clichés autour du golf

Le parti pris créatif repose sur un ton décalé, avec des accroches inspirées des usages quotidiens et des codes digitaux, comme « Swipez moins, swinguez plus » ou « Ajoutez quelques trous dans votre emploi du temps ». L’objectif est de moderniser l’image du golf et de casser les freins liés à son accessibilité.

Cette campagne intervient dans un contexte de croissance pour la discipline, qui a atteint un record de 446.547 licenciés en 2025. La Fédération cherche désormais à élargir encore sa base en repositionnant le golf comme un sport accessible, axé sur le bien-être et la pratique de loisir.

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