HelloFresh lance l’opération « Panier Gagnant » avec act for sport pour soutenir le basketball amateur, en équipant 50 clubs français avec des tenues Kappa pour leurs équipes de jeunes.

Déjà partenaire des dîners des équipes de France, HelloFresh poursuit son engagement dans le basket avec une nouvelle opération dédiée au sport amateur.

La marque de box culinaires s’associe à l’initiative act for sport pour lancer « Panier Gagnant », un programme de soutien à destination de 50 clubs de basketball amateur en France.

L’opération vise à équiper des équipes de jeunes des catégories U11 à U15 avec des kits complets fournis par la marque Kappa. Chaque club sélectionné recevra notamment 24 maillots, 24 shorts ainsi que des tenues pour les entraîneurs, avec les logos du club et de HelloFresh intégrés.

1.400 euros de dotation par club

Au total, l’équipement représente une dotation estimée à 1 400 euros par club, permettant de soutenir les structures locales qui font vivre le basketball au quotidien.

« Nous lançons le Panier Gagnant, notre première opération de soutien du basketball amateur partout en France », explique la marque, qui souhaite encourager les jeunes joueurs tout en valorisant les moments de partage autour du sport et de la cuisine.

Candidatures ouvertes jusqu’au 1er avril

Les clubs intéressés peuvent déposer leur candidature jusqu’au 1er avril, avant une annonce des clubs retenus le 9 avril. Les équipements seront ensuite commandés au printemps pour une livraison prévue à la rentrée sportive 2026-2027.

Une activation qui illustre la volonté d’HelloFresh de lier sport, convivialité et alimentation du quotidien.

