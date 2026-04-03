Pierre Gasly rejoint Lacoste comme ambassadeur, a-t-on appris ce vendredi 3 avril. Le pilote de F1 incarnera notamment le polo, pièce iconique de la marque française.

Pierre Gasly devient ambassadeur de Lacoste. La marque française officialise l’arrivée du pilote de Formule 1 dans son roster, renforçant son positionnement à la croisée du sport et du lifestyle.

Âgé de 30 ans, Gasly s’est imposé comme l’un des visages du sport automobile français depuis ses débuts en F1 en 2017. Vainqueur du Grand Prix d’Italie en 2020 et podium au Brésil en 2019, il incarne une génération d’athlètes exposés bien au-delà de leur discipline.

« Performance et ténacité »

Avec ce partenariat, Lacoste mise sur un profil en phase avec son ADN. « Pierre Gasly incarne avec justesse l’esprit de performance et de ténacité qui anime Lacoste », souligne son CEO Éric Vallat. Le pilote devient notamment l’un des visages du polo, pièce iconique de la marque.

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De son côté, Gasly insiste sur la dimension héritage :

« Lacoste a su transformer son héritage sportif en une vision très contemporaine du style. »

Déjà engagée avec plusieurs athlètes internationaux, Lacoste poursuit ici sa stratégie d’association avec des profils à forte visibilité, capables d’incarner à la fois performance et élégance. Cette collaboration doit se déployer à travers plusieurs campagnes dans les prochains mois.

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