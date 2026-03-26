Pitaya s’appuie sur Cédric Doumbè pour lancer le « KO Crousty », un produit inspiré de l’univers du MMA, accompagné d’une campagne immersive déployée en digital et en point de vente.

Pitaya s’associe à Cédric Doumbè pour lancer le « KO Crousty », une collaboration marketing autour d’un nouveau produit inspiré de l’univers du MMA. Le combattant français, sept fois champion du monde, devient l’image de l’enseigne de street food thaïlandaise.

Le produit se décline en deux recettes à base de riz et poulet frit : « Creamy Wasabim » et « Kick Ananas ». L’objectif est de proposer une offre différenciante, en lien avec l’identité de la marque et le positionnement du sportif.

La campagne, imaginée par l’agence Joga, repose sur un film tourné en vue subjective, plongeant le spectateur face à Doumbè. Le dispositif est complété par des visuels déployés en affichage, en restaurant et sur les réseaux sociaux.

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Avec cette activation, Pitaya s’inscrit dans une tendance forte du secteur food, où les collaborations avec des personnalités permettent de générer de la visibilité et d’ancrer les produits dans un univers culturel identifiable.

Pour l’enseigne, l’enjeu est de renforcer son image auprès d’un public jeune, en s’appuyant sur la notoriété et le ton décalé de Cédric Doumbè, qui n’est plus entré officiellement dans la cage depuis mai 2024.

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