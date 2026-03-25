Le PSG inaugure son premier café à Paris, sur les Champs-Élysées, une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification lifestyle.

Le Paris Saint-Germain a inauguré, mardi 24 mars, son premier PSG Café, situé sur les Champs-Élysées. Cette nouvelle adresse s’inscrit dans la stratégie du club visant à développer son positionnement lifestyle au-delà du ballon rond.

Pensé comme un lieu de vie ouvert aux supporters et au grand public, le PSG Café propose une offre mêlant cafés, viennoiseries, pâtisseries et produits salés. La carte combine des classiques du café parisien et des créations plus contemporaines, avec une attention particulière portée à l’équilibre nutritionnel.

Un lieu permanent pour les Parisiens et les touristes

Le projet s’appuie sur plusieurs profils issus de la scène food parisienne, dont le barista Brice Robin, le chef Alexandre Argentel ou encore Christian Gomes, ancien préparateur physique de Thiago Silva, impliqué sur l’approche bien-être.

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Au-delà de l’offre culinaire, l’ouverture de ce lieu marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification du PSG. Le club cherche à s’imposer comme une marque globale, en investissant des univers comme la mode, la culture ou désormais la restauration.

Déjà engagé dans des expériences similaires à l’international, le PSG poursuit ici son développement avec un lieu permanent, destiné à toucher à la fois les Parisiens et les touristes.

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