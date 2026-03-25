Entre cachets, sponsors et débrouille, les revenus d’un combattant de MMA restent encore loin des standards des sports majeurs. Exemple avec la situation du Français Paul Dena.

Le MMA continue de progresser en France depuis sa légalisation en 2020, mais la réalité économique des combattants reste contrastée. Comme le souligne Challenges, « les revenus restent encore loin des standards des sports majeurs ».

À 23 ans, le Français Paul Dena incarne cette nouvelle génération. Professionnel depuis 2025, il explique au magazine économique pouvoir « vivre correctement » de son sport, sans pour autant atteindre des revenus élevés : « Je suis loin d’être millionnaire », confie-t-il. Une situation représentative du MMA français hors élite mondiale.

Concrètement, les revenus reposent sur plusieurs piliers. D’abord les cachets de combat, variables selon la notoriété et l’organisation. À cela s’ajoutent les sponsors – Dena cite notamment Betclic, Venum ou Fitness Boutique – devenus essentiels dans l’équilibre financier.

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Combattant… et créateur de contenus

Mais cela ne suffit pas toujours. « Il faut avoir la capacité de diversifier ses sources de revenus », insiste-t-il, évoquant création de contenus, coaching ou investissements. Une nécessité dans un sport où les coûts sont nombreux : déplacements, staff, production de contenu… souvent à la charge du combattant.

Autre réalité : le marketing personnel. « Promouvoir les combats […] c’est essentiel », explique Dena, dans un modèle où visibilité et engagement conditionnent les revenus. Résultat : en France, le MMA permet de vivre… mais rarement de s’enrichir. Du moins, pour l’instant !

A noter que Paul Dena fait partie des 30 créateurs de contenus qui vont défier les Anglais lors du Crunch Creator le 23 mai prochain. Une autre occasion pour le combattant français de se faire connaître du grand public… et des marques.

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