Entre matches amicaux (contre le Brésil et la Colombie) et nombreuses activations marketing, la tournée américaine des Bleus interroge : s’agit-il d’une vraie répétition sportive avant la Coupe du monde 2026 ou d’une opération de marques ? Un peu des deux, en réalité.
À quelques mois du Mondial 2026, l’équipe de France a posé ses valises aux États-Unis, mardi, pour une tournée express face au Brésil et à la Colombie. Sur le papier, un stage de préparation. En réalité, une opération à forte dimension marketing.
Dès le départ, le ton est donné : avion de La Compagnie (partenaire aérien) brandé FFF, hôtel haut de gamme à Boston, et lancement des nouveaux maillots en toile de fond. Partenaire historique de la Fédération, Nike – engagé jusqu’en 2034 pour environ 100 M€ annuels – a largement contribué à structurer ce déplacement. Activations, rencontres et exposition sur le marché américain rythment le séjour.
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Les USA, un territoire stratégique
En coulisses, le promoteur Pitch pilote l’opération et prend en charge les coûts, confirmant l’intérêt économique d’une telle tournée. L’objectif est clair : renforcer la « marque Équipe de France » sur un territoire stratégique, à un an d’un Mondial organisé en Amérique du Nord.
Sur le plan sportif, le discours est plus nuancé. Didier Deschamps a lui-même reconnu que la tournée n’était « pas idéale sportivement ». Mais elle permet de tester les conditions réelles : infrastructures à Boston, repérage du futur camp de base, adaptation logistique et cohésion du groupe.
Les Bleus s’essaient au foot US
Entre entraînements, matches et opérations de visibilité – comme des rencontres avec la star de NFL Bijan Robinson ou encore la franchise NBA des Boston Celtics – les Bleus avancent sur une ligne de crête.
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Cette tournée illustre finalement une tendance lourde : au plus haut niveau, la préparation sportive ne se dissocie plus d’une stratégie commerciale globale. Et les joueurs doivent composer avec.pitch
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