En proposant des offres exclusives à l’occasion des quarts de finale de Ligue des champions dont le Liverpool-Paris Saint-Germain, Veepee accélère sur le sport et mise sur l’expérience pour séduire ses membres.

Veepee poursuit sa diversification en s’attaquant à un terrain à forte valeur émotionnelle : la Ligue des champions. Le 19 mars, la plateforme a lancé une vente événementielle réservée à ses membres, proposant billets et séjours pour les quarts de finale de la compétition.

Au programme : des affiches majeures comme Liverpool-PSG, Real Madrid-Bayern ou encore FC Barcelone-Atlético de Madrid. L’offre ne se limite pas à la billetterie classique. Veepee mise sur des packages complets intégrant transport et hébergement, dans une logique d’expérience globale.

Exemple : un pack pour Liverpool-PSG à Anfield débute à 561 euros par personne (hôtel + billet), et peut atteindre 990 euros avec transport et deux nuits incluses. Pour Real Madrid-Bayern Munich au Santiago Bernabéu (7 avril), les premières offres sont proposées à partir de 586 euros par personne.

La Ligue des champions, un levier puissant

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large. Historiquement positionnée sur le déstockage, Veepee cherche désormais à proposer des offres exclusives et difficilement réplicables. Le sport, et en particulier la Ligue des champions, offre un levier puissant grâce à la rareté des places et à l’attractivité des clubs.

Au-delà de la vente, l’enjeu est double : recruter de nouveaux membres attirés par ces expériences premium, et fidéliser une base existante en enrichissant la proposition de valeur. En se rapprochant du tourisme sportif, Veepee confirme une évolution de fond : vendre moins de produits, mais plus d’émotions.

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