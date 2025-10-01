Avec Nikola Karabatic, La Poste et les fédérations sportives lancent les Journées de l’arbitrage 2025

Du 1er au 8 octobre, les arbitres français sont célébrés à l’occasion des Journées de l’arbitrage 2025. Partenaire historique et indissociable des corps arbitraux, La Poste souhaite contribuer à la valorisation et au développement de ces acteurs essentiels au cœur du jeu. Pour l’occasion, l’entreprise de service public déploie différents leviers d’activation avec les fédérations sportives, aux côtés du parrain Nikola Karabatić.

« Ils n’ont pas le même maillot mais ils ont la même passion ». C’est le mot d’ordre des Journées de l’arbitrage organisées par La Poste. Cette semaine dédiée vise à promouvoir l’action des arbitres et à susciter des vocations.

Pour lancer cette nouvelle édition, l’opération Tous Arbitres a réuni La Poste et ses fédérations partenaires. Étaient notamment présents : Philippe Diallo, président de la FFF, Jean-Pierre Hunckler, président de la Fédération Française de BasketBall (FFBB), Philippe Bana, 67 ans, président de la FFHandball, et Florian Grill, président de la Fédération Française de Rugby. Ils étaient accompagnés de Marie Barsacq, ministre démissionnaire des Sports et de la Jeunesse, ainsi que de la direction du groupe La Poste. Nikola Karabatić est le parrain de cette édition.

Célébrer et récompenser les actions en faveur de l’arbitrage

Pour la 3e année consécutive, La Poste et ses fédérations partenaires ont mis à l’honneur, le 30 septembre, les initiatives locales visant à « conquérir les jeunes générations et les attirer vers l’arbitrage » à travers les Trophées de l’arbitrage La Poste.

« Ces initiatives locales sont nombreuses, riches et variées. Il est légitime de leur donner un coup de projecteur, de les promouvoir et de les ériger en exemple. En 2025, 228 dossiers ont été reçus au total. Un jury d’experts s’est réuni le 17 juin dernier et a désigné les 9 lauréats, récompensés et valorisés lors d’un événement au Musée de La Poste », explique Tous Arbitres.

Dans chacun des quatre sports — football, rugby, handball et basketball — les meilleures initiatives amateurs ont été distinguées. Des prix ont également récompensé la meilleure initiative jeune, la meilleure initiative d’un club professionnel, ainsi que le coup de cœur du jury. Une soirée riche en innovations pour promouvoir le métier d’arbitre.

Valoriser le rôle de l’arbitre toute l’année

La valorisation des arbitres ne se limite évidemment pas à cette semaine annuelle. Tout au long de l’année, plusieurs événements sont organisés au sein des clubs, et les arbitres sont mis en avant sur les différents réseaux sociaux de Tous Arbitres (Instagram, TikTok).

Une page LinkedIn Tous Arbitres – La Poste vient également d’être lancée. Pour Alexandra Mauraisin, directrice de la Marque du Groupe La Poste, LinkedIn « est le meilleur moyen de montrer que derrière un arbitre, il y a un professionnel, et que derrière un professionnel d’entreprise, il y a un homme ou une femme engagé(e) pour l’arbitrage ». Ce réseau à vocation professionnelle permet de « créer du lien » entre les arbitres, parfois isolés, et d’« accroître leur visibilité ».

« La Poste est très forte dans ce partenariat. Avec Tous Arbitres, on met en lumière une fonction qui manque encore de reconnaissance », confie Nikola Karabatić à Sport Buzz Business.

Triple champion olympique, quadruple champion du monde et d’Europe, Nikola Karabatić contribue en tant que parrain à renforcer la visibilité de l’arbitrage : « Quand on m’a demandé d’être parrain, cela m’a rappelé l’époque où j’étais jeune arbitre. À travers cette action, j’essaie d’aider et de susciter des vocations. » L’ancien joueur de Montpellier, du PSG ou encore du FC Barcelone souligne aussi que l’arbitrage constitue un atout pour mieux comprendre les règles. Moins sanctionné que la moyenne des joueurs à mon poste, « cela m’a donné un avantage énorme dans ma carrière. »

Une nouveauté : susciter des vocations grâce au gaming

Recruter de jeunes arbitres — et « tout particulièrement des jeunes femmes » — est aujourd’hui un enjeu crucial pour des fédérations confrontées à une crise des vocations. Pour y remédier, Tous Arbitres, La Poste et les fédérations multiplient les initiatives, comme la « trousse à projets », une plateforme de financement participatif de l’Éducation nationale permettant de soutenir des projets proposés par enseignants et élèves.

Parmi ces leviers, une solution gaming baptisée Mission Arbitrage a été imaginée pour faire découvrir l’arbitrage aux 13-20 ans. « Ce sont de petits défis rapides à relever avec un éducateur. Les participants prennent conscience que l’arbitre possède des compétences physiques, techniques et une connaissance approfondie du jeu. »

Le mercredi 1er octobre, au TEP de la Goutte d’Or (Paris 18e), trois sessions de sensibilisation seront organisées, réunissant environ 150 participants issus de clubs, de collèges et d’associations. Le challenge sera ensuite décliné en jeu pédagogique en ligne, accessible sur tablettes et smartphones, pour tous les clubs de football, rugby, basket et handball. Plus de 4 millions de licenciés issus de 26 000 clubs amateurs pourront y participer.

Le jeu est conçu comme un point d’entrée vers l’arbitrage et une meilleure compréhension de son rôle. « On n’a pas le même maillot mais on a la même passion est un message fort et intemporel : les arbitres sont les protagonistes d’un jeu qu’ils aiment et dont ils partagent la passion avec les joueurs », souligne la communication des Journées de l’arbitrage. Pour Laure Coanus, arbitre internationale de basketball, les jeunes ont « besoin d’être au cœur du jeu pour mieux comprendre… et donc mieux jouer ».

Un partenariat durable et porteur de valeurs communes

Depuis près de 20 ans, La Poste est partenaire de l’arbitrage français. Un partenariat de long terme construit sur des valeurs partagées. « Nous sommes présents partout sur le territoire, en tant qu’entreprise d’utilité publique. Ce rôle de service au public est très similaire à celui de l’arbitre, présent sur tous les terrains, de l’apprentissage des plus jeunes aux grandes compétitions. La Poste est essentielle aujourd’hui, tout comme l’arbitre est essentiel pour garantir le bon déroulement du jeu. », constate Alexandra Mauraisin, directrice de la Marque du Groupe La Poste.

« Il y a un effet miroir entre les arbitres et La Poste », Alexandra Mauraisin

Pour Philippe Wahl, président du conseil d’administration du groupe La Poste, l’entreprise est « extrêmement attachée à ce partenariat ». « Il a beaucoup de sens pour les dirigeants de La Poste, mais aussi pour tous les postiers sur le territoire », souligne-t-il. Lors de la cérémonie, un prix spécial a même été décerné au Postier arbitre de l’année. Cette année, Sébastien Desliot, arbitre depuis 22 ans et préventeur expert à La Poste, a reçu cette distinction.