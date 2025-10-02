Le MHSC Féminines rejoint Crux Football

Le MHSC a officialisé le rachat de sa section féminine par Crux Football qui devient officiellement le Montpellier HSC Féminines.

Après 25 ans sous la direction de la famille Nicollin, la section féminine du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) passe entièrement sous le contrôle de Crux Football, qui prend en charge ses opérations sportives, sa stratégie, le développement de sa base de supporters et sa croissance commerciale.

Crux Football, fondé par Rebecca « Bex » Smith, figure majeure du football féminin mondial, se positionne comme une plateforme d’investissement et d’incubation axée sur la multipropriété. Le but : détenir et gérer plusieurs clubs pour créer des synergies, optimiser les performances sportives, accroître la visibilité médiatique et maximiser les revenus commerciaux.

Ce rachat intervient dans un contexte économique difficile pour le MHSC (masculin), relégué en Ligue 2 la saison précédente, et s’inscrit dans la professionnalisation croissante du football féminin en France, où les sections autonomes attirent des investisseurs étrangers.

Bon à savoir

Créée en 2001 sous l’impulsion de Louis Nicollin, premier Président d’un club professionnel de football masculin à avoir intégré une section féminine, l’équipe a bâti une solide réputation dans le football féminin français et européen, évoluant constamment au plus haut niveau de la Division 1 Féminine.

En plus de ses deux titres de championnes de France (2004 et 2005) et de ses trois Coupes de France (2006, 2007 et 2009), Montpellier est la première équipe française à avoir atteint les demi-finales de Ligue des Championnes en 2006

