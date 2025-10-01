Déjà fortement impliqué dans le monde du sport, notamment à travers un partenariat d’envergure avec le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift, Adecco s’associera à l’équipe cycliste, Decathlon CMA CGM, à partir du 1er janvier 2026. Et cela, pour plusieurs années.

Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique de transformation portée par France Cyclisme (la structure juridique et opérationnelle qui gère l’équipe cycliste professionnelle) depuis plusieurs années. En s’alliant à Decathlon et CMA CGM, Adecco bénéficiera ainsi d’une visibilité accrue et d’activations au plus près des fans et des territoires, renforçant ainsi le rayonnement de sa marque et de ses engagements auprès d’un large public.

Par ailleurs, l’arrivée d’Adecco illustre l’expertise de VMATCH dans la création de partenariats majeurs entre grands ayants droit et marques internationales. Ce nouveau sponsoring consolide le leadership de l’agence dans le cyclisme, faisant suite à l’intégration réussie de Decathlon et Van Rysel au sein de l’équipe.

Ils ont dit

« L’arrivée d’Adecco marque une nouvelle étape dans notre développement et reflète nos ambitions grandissantes. Nous bâtissons un projet tourné vers l’avenir, avec la volonté de franchir de nouveaux paliers en matière de performance. Ce partenariat, conclu grâce à la collaboration de VMATCH, renforce notre capacité à accompagner nos coureurs dans leur progression vers le plus haut niveau mondial mais aussi de mettre en valeur les différents métiers permettant la réussite de l’équipe. » (Dominique Serieys, Directeur général de l’équipe Decathlon CMA CGM)

« Avec Adecco, c’est un partenaire majeur qui rejoint l’aventure de l’équipe cycliste DECATHLON CMA CGM. Nous sommes très fiers d’avoir initié ce partenariat de plusieurs années. Cet accord témoigne du potentiel unique du cyclisme en tant que plateforme de communication et contribuera au projet de développement de l’équipe, tout en répondant aux objectifs de notoriété et d’engagement d’Adecco. » (Hervé Bodinier, Président Fondateur de VMATCH)