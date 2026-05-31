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Plus de 14 millions de téléspectateurs pour le sacre européen du PSG

ParThibaut Dalegre
31 mai 2026
Crédit photo : PSG

La finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal a réuni plus de 14 millions de téléspectateurs au moment de la séance de tirs au but.

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal a largement mobilisé les téléspectateurs français samedi soir. La rencontre, remportée par les Parisiens aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.), a réuni en moyenne 9,19 millions de personnes devant leur écran.

Le véritable pic d’audience est toutefois intervenu lors du dénouement de la rencontre. La séance de tirs au but a été suivie par 12,9 millions de téléspectateurs, répartis entre M6 et Canal+. Au moment du sacre parisien, plus de 14,1 millions de personnes étaient même devant leur télévision.

3 millions de plus qu’en 2025

Diffuseur en clair de l’événement, M6 a rassemblé 6,25 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 36,1 % de part d’audience. La chaîne a atteint un pic à 10,4 millions de personnes au coup de sifflet final. De leur côté, Canal+ et Canal+ Foot ont enregistré une audience cumulée de 2,94 millions de téléspectateurs, avec un pic à 3,7 millions.

Des chiffres qui confirment l’engouement suscité par le PSG, même s’ils restent légèrement inférieurs à ceux de la finale remportée face à l’Inter Milan en 2025, qui avait réuni 11,52 millions de téléspectateurs en moyenne dans une case horaire plus favorable, en prime time.

A lire aussi : Un maillot deux étoiles à trois chiffres : le PSG lance une collection « Back 2 Back » après son 2e sacre européen

ParThibaut Dalegre
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