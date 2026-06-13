Le Grand Chelem londonien portera sa dotation à 64,2 millions de livres en 2026. Une hausse record sur fond de tensions entre joueurs et organisateurs.

À quelques semaines du début du tournoi, Wimbledon a annoncé une augmentation historique de son prize money pour l’édition 2026. La dotation globale atteindra 64,2 millions de livres sterling (73,4 millions d’euros), soit une hausse de 20 % par rapport à l’an dernier.

Les vainqueurs des tableaux masculin et féminin toucheront chacun 3,6 millions de livres (4,17 millions d’euros), contre 3 millions en 2025. Les finalistes recevront 1,8 million de livres, tandis que les joueurs éliminés dès le premier tour repartiront avec 80.000 livres.

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15,2 % des revenus consacrés au prize money

Cette revalorisation intervient dans un contexte particulier. Depuis plusieurs mois, les joueurs des circuits ATP et WTA réclament une part plus importante des revenus générés par les tournois du Grand Chelem. À Roland-Garros, plusieurs d’entre eux avaient notamment dénoncé un partage jugé insuffisant des recettes.

Avec cette hausse, Wimbledon consacrera 15,2 % de ses revenus au prize money, contre 13,2 % un an plus tôt. Un geste significatif du All England Club, qui rappelle avoir investi près d’un milliard de livres dans le tennis depuis la pandémie.

Reste à savoir si cette augmentation suffira à apaiser les tensions entre les joueurs et les organisateurs des quatre tournois majeurs.

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