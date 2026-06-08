Après son premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev a vu ses partenaires commerciaux saluer l’exploit. adidas, Head, Bitpanda et Jacob & Co ont rapidement activé leurs campagnes sur les réseaux sociaux.

Le premier sacre en Grand Chelem d’Alexander Zverev n’a pas seulement fait réagir le monde du tennis. Les principaux partenaires du joueur allemand ont également profité de l’événement pour mettre en avant leur ambassadeur et renforcer leur association avec ce moment historique.

Équipementier de longue date du joueur, adidas a rapidement publié plusieurs contenus sur les réseaux sociaux. La marque allemande a notamment partagé une vidéo accompagnée du message : « Certains moments méritent d’être attendus. Alexander Zverev. Désormais et pour toujours, champion. »

Elle a ensuite ajouté : « Il a toujours su que ce moment arriverait. Désormais, le monde entier le sait aussi. » Une manière de raconter la persévérance du joueur, longtemps considéré comme l’un des meilleurs du circuit sans titre majeur.

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« Une ascension vers de nouveaux sommets »

Son partenaire raquette, Head, a lui aussi célébré l’exploit. La marque a mis à l’honneur son ambassadeur au lendemain de sa victoire, profitant de ce premier titre majeur pour rappeler un partenariat qui accompagne l’Allemand depuis plusieurs années.

De son côté, la plateforme d’investissement Bitpanda a salué « une ascension vers de nouveaux sommets » et « un triomphe historique au plus haut niveau », associant une nouvelle fois les performances de ses ambassadeurs à son univers de croissance et d’investissement.

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Enfin, l’horloger de luxe Jacob & Co a multiplié les publications mettant en scène Zverev et les modèles qu’il porte. Une illustration de la valeur marketing d’un premier titre du Grand Chelem pour les marques associées.

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