L’UFC s’apprête à vivre une soirée totalement inédite. Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026, l’organisation reine du MMA installera son octogone dans les jardins de la Maison-Blanche à Washington D.C., à l’occasion des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

Au programme, une carte exceptionnelle avec plusieurs combats de haut niveau, dont le très attendu Ciryl Gane vs Alex Pereira pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Une soirée historique à suivre en direct sur RMC Sport 1 et en streaming sur les plateformes de RMC Sport.

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UFC Maison-Blanche : date, heure, diffusion TV, streaming

Événement : UFC Maison-Blanche

Date : Nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026

Lieu : South Lawn de la Maison-Blanche (Washington D.C.)

Heure des premiers combats : aux alentours de 2h00 du matin (heure française)

Chaîne TV : RMC Sport 1

Streaming : Application RMC Sport, Twitch RMC Sport et YouTube RMC Sport pour les contenus d’avant-soirée

Ciryl Gane face à Alex Pereira pour une ceinture mondiale

Le public français aura évidemment les yeux rivés sur Ciryl Gane. L’ancien challenger au titre UFC retrouve une nouvelle opportunité de décrocher une ceinture mondiale face à l’une des plus grandes stars du MMA actuel : Alex Pereira.

Ancien champion des poids moyens et des mi-lourds, le Brésilien poursuit sa conquête de l’UFC avec l’ambition de marquer encore un peu plus l’histoire de l’organisation. Face à lui, le Français entend enfin décrocher l’or et devenir l’un des rares combattants européens à régner sur la catégorie reine.

Ce combat servira de co-main event de cette soirée exceptionnelle.

Une carte exceptionnelle à la Maison-Blanche

L’UFC a réuni plusieurs des plus grandes stars de l’organisation pour cet événement historique.

La carte

Ilia Topuria vs Justin Gaethje

Alex Pereira vs Ciryl Gane

Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi

Derrick Lewis vs Josh Hokit

Mauricio Ruffy vs Michael Chandler

Bo Nickal vs Kyle Daukaus

Diego Lopes vs Steve Garcia

Entre le choc Topuria-Gaethje pour le titre lightweight et le duel Pereira-Gane chez les lourds, cette carte pourrait devenir l’une des plus spectaculaires de l’histoire récente de l’UFC.

Comment regarder l’UFC Maison-Blanche en streaming ?

L’événement sera diffusé en intégralité sur RMC Sport 1.

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RMC Sport proposera également les cérémonies de pesée, des interviews exclusives, des reportages spéciaux et un dispositif éditorial complet autour de cet événement historique.

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Récapitulatif : UFC Maison-Blanche

Événement UFC Maison-Blanche Date Nuit du 14 au 15 juin 2026 Lieu Maison-Blanche, Washington D.C. Heure Dès 2h00 du matin Combat français Ciryl Gane vs Alex Pereira Diffusion TV RMC Sport 1 Streaming Application RMC Sport

L’UFC s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec cet événement organisé au cœur de la Maison-Blanche. Entre le choc Ciryl Gane – Alex Pereira pour le titre intérimaire des poids lourds et le combat pour la ceinture lightweight entre Ilia Topuria et Justin Gaethje, les amateurs de MMA auront rendez-vous pour une nuit exceptionnelle.

Rendez-vous dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin, en direct sur RMC Sport 1 et en streaming sur l’application RMC Sport.