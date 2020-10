« Pourquoi pas eux ? » Découvrez Maïva Hamadouche !

Nouvelle rubrique « Pourquoi pas eux » sur Sport Buzz Business, en partenariat avec l’agence Com’Over et son département Talents.

Depuis quelques semaines, nous mettons l’accent sur des athlètes qui nous ont séduits par leurs parcours, leur histoire, sur et en dehors du terrain ; et qui représente, selon nous, un potentiel intéressant pour les marques !

Qui suis je ?

Je m’appelle Maïva Hamadouche, j’ai 30 ans, sportive de haut niveau française, 6 fois championne du monde de boxe anglaise professionnelle IBF catégorie super plume, engagée sur le tournoi de qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Je suis également policière dans une brigade d’intervention dans le civil.

Mes faits d’armes sportifs.

J’ai commencé la boxe anglaise à 19 ans, je faisais de la boxe pieds poings avant cela.

J’ai démarré par le Championnat de France de boxe amateur, j’ai été quatre ans en Equipe de France et j’ai fait plusieurs tournois internationaux. Je suis passée professionnelle en 2013, je deviens rapidement Championne de France et j’accumule les victoires avant la limite. Je deviens Championne d’Europe en battant l’italienne Anita Torti, en Italie, puis je confirme en France lors d’un combat retour. Je pars affronter Delfine Persoon en Belgique pour son titre mondial WBC, je perds aux points, il s’en est fallu de peu pour gagner mon premier titre mondial.

Je deviens co-challenger en poids super plumes pour le titre mondial IBF. Je bats l’Américaine Jennifer Salinas à Paris fin 2016 et je défends ensuite mon titre à cinq reprises.

Mes enjeux sportifs pour les prochaines années.

Réunifier les titres mondiaux en super plumes en affrontant les tenantes de titres des autres fédérations majeures WBA, WBO et WBC et en parallèle devenir Championne Olympique lors des Prochains Jeux Olympiques de Tokyo, en poids léger 60Kg, et pourquoi pas ceux de 2024..

Je veux devenir une référence de la Boxe Anglaise.

Mes caractéristiques propres

Je suis une boxeuse offensive, qui privilégie l’attaque, j’aime les combats sensationnels et engagés. J’essaie d’allier deux styles de boxe, à savoir la boxe olympique et la boxe professionnelle. Ce qui me permet de boxer sur plusieurs formats et dans des styles différents, mais en gardant toujours cet aspect offensif qui m’est propre. J’aime le spectacle.

Mes valeurs

J’aime la loyauté, l’authenticité et la franchise, je suis assez entière dans mes décisions. Quand je m’engage dans un projet, je m’y tiens et je fais du mieux possible. Je suis respectueuse.

J’ai le goût de l’effort et du travail bien accompli. Je crois en la persévérance.

Mes passions au delà de la boxe

J’aime faire les magasins, j’aime la pêche mais je n’ai pas trop le temps d’y aller. J’aime m’instruire et faire des émissions télé et des séances photo.

Comment je vois mon après carrière

Etant Policière dans la vie civile, je pourrais être intéressée quant à exercer un métier en lien avec le droit comme Juge ou Procureur mais pourquoi pas consultante sportive… je verrai bien, pour l’instant je me concentre sur mes objectifs sportifs..

Mes réseaux sociaux/ ma communauté

J’essaie de tenir informé ceux qui me suivent, d’être présente sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Je n’en ai pas d’autres car ça prend pas mal de temps. J’essaie de rester proche de mes fans en essayant de répondre le plus possible aux messages et aux commentaires. Je veux rester proche et accessible dans la mesure du possible. J’essaie d’être une source de motivation pour les personnes qui me suivent et une source de réussite aussi à travers le travail que je fournis. C’est pour cela que je mets pas mal de vidéos de mes entraînements, de mes combats. J’aime également mettre en valeur ma féminité. Je mets pas mal de photos dans la vie personnelle aussi, assez féminine, pour couper du sport et du côté masculin de cette discipline.

Fin d'entrainement..

Garder tous les jours la même motivation..passez un bon week-end !!! 🥊 #Motivation #boxing pic.twitter.com/5JL7AygmHt — Maïva Hamadouche (@MaivaHamadouche) August 29, 2020

Ma vision du sponsoring des athlètes

En France, ce n’est pas toujours évident pour un sportif d’être suivi par une marque surtout au début de sa carrière. Cependant, ça reste très important pour le sportif car il est associé à une certaine image, une certaine idéologie à travers la marque. C’est important pour les marques aussi de s’entourer de sportifs, car les sportifs dits loisirs et surtout les jeunes s’identifient à ces sportifs sponsorisés (et pas forcément aux sportifs les plus médiatisés).

Cela dynamise la marque, à travers les compétitions et les réseaux sociaux des athlètes en question.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring

Un bon partenariat sportif c’est d’abord 2 associés qui se soutiennent et pas seulement dans les moments de gloire, une marque surtout si elle est déjà reconnue doit montrer qu’elle peut aider, prendre des risques et investir sur des talents. Elle doit aussi être complémentaire pour faire connaitre et mettre en avant ses ambassadeurs sur des actions de communication, cette partie par manque de temps ou de compétences est souvent mal exploités par les sportifs.

Bien sur, une dotation numéraire qui doit être proportionnelle à la valeur et la visibilité du sportifs.

L’exemple type de partenariat réussi est celui dont on parle actuellement : Rafael Nadal et KIA qui coopère depuis 17 ans et dans lequel les 2 parties en ressortent gagnant en terme de visibilité et de crédibilité.

Pourquoi moi

Parce qu’au delà du fait d’être une boxeuse talentueuse et ambitieuse, j’ai notamment de bonnes valeurs que j’essaie de véhiculer du mieux possible tous les jours.

J’ai un comportement exemplaire de sportive de haut niveau, avec de très bonnes valeurs humaines. Je reçois pas mal de messages de soutien et notamment de femmes qui expriment leur gratitude en disant que je suis un exemple pour eux et une source de motivation, et encore mieux quand ça l’est pour leurs enfants ! C’est le meilleur cadeau que l’on puisse me faire. Quand un enfant me demande des conseils sur la boxe ou cherche du soutien, je n’hésite pas à l’encourager et à lui dire qu’il faut persévérer. Et tout cela vaut pour la boxe mais pour tous les défis qu’on se lance.

Je suis une boxeuse reconnue en France et à l’étranger, j’ai une certaine légitimité dans ce sport, une Fédération, des Institutions et quelques Marques qui croient en moi. Je bénéficie d’une couverture médiatique très correcte, qui pourraient être développée sur de nombreux aspects.

Et au delà de tout ça, je fais de formidables performances tout en gardant ma part de féminité, ce qui reste très important, surtout à l’heure actuelle, où le sport féminin est de plus en plus mis en valeur.

Je suis la preuve vivante qu’une femme, tout en gardant son coté « girly », peut se montrer très forte et résistante dans certaines situations si elle croit en elle, et c’est une idéologie que je me tiens à faire connaitre aux femmes du monde entier.

