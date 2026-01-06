Avec une dotation totale de 111,5 millions de dollars, l’Open d’Australie 2026 établit un nouveau record. Une hausse stratégique pensée pour soutenir toute la pyramide du tennis mondial. Le vainqueur empoche un peu plus de 4 millions de dollars.

L’Open d’Australie s’apprête à entrer dans une nouvelle dimension économique. Pour son édition 2026, le premier Grand Chelem de la saison proposera un prize money record de 111,5 millions de dollars, soit une hausse globale de 16 % par rapport à 2025. Il s’agit tout simplement de la dotation la plus élevée de l’histoire du tournoi.

Derrière cette augmentation spectaculaire, Tennis Australia affiche une ambition claire : renforcer la soutenabilité économique du tennis professionnel, bien au-delà du seul cercle des stars mondiales. « Cette hausse de 16 % démontre notre engagement à soutenir les carrières de tennis à tous les niveaux », explique Craig Tiley, directeur général de Tennis Australia.

Un effort massif pour les joueurs les plus exposés

L’un des signaux forts de cette édition 2026 concerne les qualifications. Les primes versées lors des tours qualificatifs augmentent également de 16 %, avec un bond significatif depuis plusieurs saisons : +55 % depuis 2023. Une évolution clé pour les joueurs classés hors du top 100, souvent confrontés à un modèle économique fragile.

Dans le tableau principal, tous les joueurs engagés en simple et en double bénéficieront d’au moins 10 % d’augmentation, un fait rare à ce niveau. Les vainqueurs des tournois de simple hommes et femmes empocheront chacun 4,15 millions de dollars, soit une hausse de 19 %, tandis que les finalistes toucheront 2,15 millions (+13 %).

Pensé comme levier de croissance

Au-delà des récompenses sportives, Tennis Australia renforce aussi l’accompagnement logistique et humain. Les aides au déplacement progressent de 67 %, et de nouvelles initiatives liées au bien-être et à la santé des joueurs sont intégrées au dispositif global. L’ensemble s’inscrit dans un plan d’investissement de 135 millions de dollars sur l’ensemble de la « Summer of Tennis ».

Pour Craig Tiley, l’enjeu dépasse la simple redistribution financière :

« Cet investissement renforce les fondations du tennis, garantit sa santé à long terme et soutient sa croissance commerciale », souligne-t-il. En soutenant davantage les joueurs dès les premiers tours, l’Open d’Australie cherche aussi à nourrir des parcours, des histoires et donc un storytelling plus riche pour les fans et les diffuseurs.

Le prize money dans le détail :

Vainqueur : 4,15 M$

Finaliste : 2,15 M$

Demi-finaliste : 1,25 M$

Quart de finaliste : 750 000 $

8e de finale (4e tour) : 480 000 $

3e tour : 327 750 $

2e tour : 225 000 $

1er tour : 150 000 $

