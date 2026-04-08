Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mercredi 8 avril à 21h, avec une affiche de prestige face à Liverpool en quart de finale.

Près d’un an après leur confrontation en huitièmes, les deux clubs se retrouvent pour un duel très attendu au Parc des Princes.

Une rencontre à suivre en direct sur CANAL+ et en streaming via myCANAL.

VOIR LE MATCH EN DIRECT

PSG – Liverpool : streaming, coup d’envoi, date et diffusion TV

Compétition : Ligue des Champions – Quart de finale

Ligue des Champions – Quart de finale Lieu : Parc des Princes (Paris)

Parc des Princes (Paris) Date : Mercredi 8 avril 2026

Mercredi 8 avril 2026 Heure : 21h00

21h00 Chaîne TV : CANAL+ – Cliquer ici pour voir les offres

CANAL+ – Cliquer ici pour voir les offres Streaming : myCANAL – Cliquer ici pour voir les offres

Le PSG veut confirmer face aux clubs anglais

Le Paris Saint-Germain aborde ce quart de finale avec confiance.

Les hommes de Luis Enrique restent sur une qualification maîtrisée face à Chelsea, avec un succès impressionnant (5-2 à l’aller, 3-0 au retour).

Depuis deux saisons, le PSG affiche une réussite notable face aux clubs anglais dans la phase finale de la compétition, sans aucune défaite.

Avant ce choc, le staff parisien a pu faire tourner son effectif lors de la victoire face à Toulouse (3-1), permettant à plusieurs cadres comme Marquinhos, Nuno Mendes, ou Vitinha d’arriver frais pour ce rendez-vous européen.

Autre élément favorable : la rencontre de Ligue 1 McDonald’s face à Lens a été reportée, offrant aux Parisiens une préparation optimale entre les deux manches.

Liverpool entre difficultés domestiques et ambition européenne

De son côté, Liverpool traverse une saison contrastée.

Les Reds restent sur une lourde défaite en FA Cup face à Manchester City (4-0) et occupent actuellement la 5e place de Premier League, avec une série de résultats irréguliers.

Mais en Ligue des Champions, les hommes d’Arne Slot affichent un tout autre visage.

Troisièmes de la phase de ligue, ils ont validé leur billet pour les quarts en éliminant Galatasaray avec autorité (0-1, 4-0).

Liverpool espère donc poursuivre sa dynamique européenne et créer la surprise au Parc des Princes.

Un choc européen entre deux cadors

Cette confrontation entre le PSG et Liverpool s’annonce comme l’un des temps forts de ces quarts de finale.

Entre une équipe parisienne en pleine confiance et un club anglais capable d’élever son niveau en Europe, tous les ingrédients sont réunis pour un duel spectaculaire et indécis.

Comment regarder PSG – Liverpool en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h, avec un dispositif complet autour de la rencontre.

Les abonnés pourront également suivre le match en streaming sur myCANAL, accessible sur TV connectée, ordinateur, tablette et smartphone.

VOIR LE MATCH EN DIRECT

L’offre CANAL+ pour suivre la Ligue des Champions

CANAL+ propose une offre RAT+ SPORT à partir de 19,99 €/mois au lieu 45,99 €/mois avantage -26 ans et l’offre Passe Coupes d’Europe à 29.99€ pendant 12 mois, puis 39€99/mois, au lieu 45,99 €/mois avec engagement de 24 mois et 50 € offerts à la souscription.

L’abonnement inclut :

La Ligue des Champions , la Ligue Europa

, la Les grands championnats européens

Le Top 14 , la Formule 1® et la MotoGP™

, la et la L’accès à myCANAL pour regarder en direct et en replay

Récapitulatif : PSG – Liverpool

Événement Ligue des Champions – Quart de finale Date Mercredi 8 avril 2026 Heure 21h00 Lieu Parc des Princes (Paris) Diffusion TV CANAL+ Streaming myCANAL

Le choc entre le PSG et Liverpool promet une soirée européenne intense au Parc des Princes.

Entre deux équipes ambitieuses et habituées aux grandes affiches, ce quart de finale pourrait bien être l’un des plus spectaculaires de la compétition.

Rendez-vous mercredi à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL, pour suivre ce duel au sommet.

VOIR LE MATCH EN DIRECT