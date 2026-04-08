Avec 980 stickers et 48 équipes, l’album Panini du Mondial 2026 sera le plus grand de l’histoire… et pourrait coûter plus de 2.300 € à compléter.

À chaque Coupe du monde, Panini accompagne les fans. Mais pour l’édition 2026, la facture risque de grimper. En cause : un format inédit, lié au passage à 48 équipes.

Résultat, l’album sera tout simplement le plus grand jamais produit par la marque italienne, avec environ 980 stickers répartis sur plus de 100 pages. Soit près de 300 vignettes supplémentaires par rapport aux précédentes éditions.

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Plus de 2.000 euros la collection complète

Conséquence directe : compléter l’album devient un véritable investissement. Selon les estimations de l’économiste Kieran Maguire, basées sur les prix britanniques, il faudrait dépenser plus de 2.300 € pour obtenir la collection complète en achetant uniquement des pochettes.

At an estimated price of £2 for 7 Panini stickers for the 2026 FIFA World Cup it works out at approximately £2,030 to fill the 980 sticker album unless you swap with other collectors. If the price is £1.70 it would be £1,777. If you do swap then the price range is ‘just’… pic.twitter.com/m3m0dyX5CE — Kieran Maguire (@KieranMaguire) April 3, 2026

Le calcul est simple : des packs d’environ 7 stickers vendus autour de 2,30 €… avec une forte probabilité de doublons. Un mécanisme bien connu qui fait exploser la facture à mesure que la collection avance.

Vers un lancement début mai

Il existe toutefois des moyens de limiter les coûts. En privilégiant les échanges entre collectionneurs, la dépense pourrait être réduite à environ 250 à 300 €. Une pratique historique qui redevient centrale face à l’inflation du produit.

Aucune date officielle de sortie n’a encore été confirmée en France, mais certaines précommandes évoquent un lancement début mai. Une chose est sûre : pour les fans, l’album Panini 2026 restera un incontournable… mais plus élitiste que jamais.

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