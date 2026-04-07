L’Inter Miami a inauguré le Nu Stadium, une enceinte de 26.700 places au cœur d’un projet à plus d’un milliard de dollars, pensé pour le spectacle et les revenus.

L’Inter Miami CF a officiellement inauguré son nouveau stade, le Nu Stadium, à l’occasion d’un match de MLS face à Austin. Une enceinte moderne de 26.700 places, au cœur d’un projet global estimé à plus d’un milliard de dollars.

Imaginé de longue date par David Beckham, copropriétaire du club, le stade marque une étape clé dans le développement de la franchise floridienne. “C’est un rêve qui se réalise”, a-t-il déclaré, après plus de dix ans de projet et plusieurs obstacles administratifs.

Pensé comme une expérience plus que comme un simple stade, le Nu Stadium multiplie les codes du sport américain. À commencer par une tribune baptisée au nom de Lionel Messi, un cas rare pour un joueur encore en activité. Sur le plan business, l’accent est mis sur le premium : 20 % des places relèvent de l’offre VIP, avec des loges en bord de pelouse pouvant atteindre 500.000 dollars par saison.

Modularité pensée aussi pour des concerts

L’architecture va dans le même sens, avec des espaces immersifs (vue sur le tunnel des joueurs, tribunes rapprochées) et une modularité pensée pour accueillir concerts et événements. Le stade s’inscrit surtout dans le Miami Freedom Park, un gigantesque complexe mêlant commerces, bureaux et loisirs.

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Sportivement, la soirée a été marquée par un match nul (2-2), avec un but de Messi pour l’histoire. Mais au-delà du terrain, l’essentiel est ailleurs : avec le Nu Stadium, l’Inter Miami se dote d’un outil stratégique pour accélérer ses revenus et s’installer durablement comme une marque globale.

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