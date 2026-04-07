Soupçonné de fausse expatriation fiscale, Samir Nasri est dans le viseur du fisc français. En cause : le train de vie du consultant Canal+… et plus de 200 commandes Deliveroo à Paris.

Officiellement installé à Dubaï, où la fiscalité est quasi inexistante, Samir Nasri est aujourd’hui rattrapé par l’administration fiscale française. Selon une enquête des Échos, l’ancien international est soupçonné d’être en réalité résident… à Paris.

Le cœur du dossier repose sur un principe simple : pour être considéré comme expatrié, un contribuable doit passer la majorité de son temps à l’étranger. Or, en analysant ses déplacements (notamment via les données de vols), le fisc estime que le consultant Canal+ aurait vécu principalement en France ces dernières années.

212 commandes en 2022

Mais l’élément le plus marquant reste plus inattendu : 212 commandes passées sur Deliveroo en 2022, toutes livrées à une adresse parisienne. Un détail qui a pesé dans l’analyse du “centre de vie” du joueur.

Conséquence : l’administration réclame environ 5,5 millions d’euros, dont plus de 5,2 millions de rappels d’impôt sur le revenu (2020-2022) et environ 82 000 euros au titre de l’impôt sur la fortune immobilière. Des mesures conservatoires ont déjà été engagées, avec saisies de comptes et hypothèque sur un bien immobilier.

« Cette dette n’existe pas »

De son côté, Nasri conteste fermement. Ses avocats assurent que ces commandes ne prouvent rien, certaines ayant été passées par des proches. Ils évoquent aussi une confusion entre revenus et mouvements bancaires. « Cette dette n’existe pas », affirment-ils.

Le dossier est encore au stade de discussion avec l’administration. Mais une chose est sûre : le cas Nasri illustre la vigilance accrue du fisc sur les expatriations… et sa capacité à croiser des données très concrètes.

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