Le MHSC dévoile un maillot collector avec Paul Mirabel, entre identité locale, design original et activation marketing décalée.

Le Montpellier Hérault Sport Club crée la surprise en dévoilant un maillot collector conçu avec l’humoriste Paul Mirabel et l’artiste montpelliérain Cavart. Baptisée « Par Amour », cette tunique blanche ornée de deux cœurs roses entremêlés sera portée lors du match face à Annecy.

Supporter affiché du club, Paul Mirabel s’inscrit ici dans une logique de collaboration locale. « Ce maillot célèbre un partage de valeurs. La passion, le travail, l’humilité », explique-t-il. Une opération qui dépasse le simple produit merchandising pour s’inscrire dans une démarche d’identité et de storytelling.

Sur le plan design, le maillot mise sur une esthétique minimaliste et différenciante, avec des codes visuels inspirés de l’univers de l’humoriste. Les logos partenaires et l’écusson du club adoptent également une palette rose et bleu, renforçant la cohérence graphique de l’ensemble.

Commercialisé autour de 80 €, ce maillot s’appuie aussi sur la notoriété de Paul Mirabel, actuellement en tournée, pour toucher un public plus large que celui du football. Un levier déjà utilisé par plusieurs clubs pour créer des ponts entre sport et culture.

Dans un contexte de Ligue 2 BKT, le MHSC mise ainsi sur une activation décalée pour générer de la désirabilité et renforcer son lien avec son territoire.

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