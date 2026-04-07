Porté par des droits TV en hausse, le rugby français redistribue désormais plus d’argent à ses clubs que la Ligue 1, en pleine baisse de revenus audiovisuels.

Longtemps inimaginable, le scénario est devenu réalité : le rugby français redistribue aujourd’hui plus de revenus audiovisuels à ses clubs que le football, révèlent nos confrères de L’Équipe. Une bascule révélatrice des dynamiques diamétralement opposées entre le Top 14 et la Ligue 1.

D’un côté, la Ligue nationale de rugby (LNR) sécurise une trajectoire ascendante. Son futur cycle 2027-2032, négocié avec Canal+, atteindra 139,4 M€ par an, contre environ 116 M€ actuellement. Sur la saison en cours, les revenus globaux de la LNR s’élèvent à 185 M€, dont près de 130 M€ redistribués aux clubs, soit environ 70 %.

10 M€ pour le vainqueur du Top 14

De l’autre, la Ligue de football professionnel (LFP) traverse une zone de turbulence. Entre la fin du contrat avec beIN Sports et la rupture avec DAZN, les projections tablent sur 180 M€ nets à redistribuer, dont seulement 120 M€ pour la majorité des clubs. Au final, moins de 40 % des revenus télé sont reversés.

Concrètement, l’écart se voit dans les chèques. Le dernier du Top 14 touche environ 5 M€, soit davantage que plusieurs clubs de Ligue 1. Le champion peut viser près de 10 M€, quand certains clubs de l’élite du foot plafonnent sous les 5 M€.

Autre différence clé : la structure. Avec moins de clubs (30 en rugby contre 36 en foot) et des charges plus limitées, le rugby privilégie une logique de redistribution plus équilibrée. Une approche qui renforce la stabilité économique de ses championnats, là où le football cherche encore son modèle.

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