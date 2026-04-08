Au Parc des Princes, les loges et hospitalités génèrent jusqu’à 175 M€ par saison pour le PSG. Un modèle ultra rentable… déjà limité par la capacité du stade.

Au-delà du terrain, le Paris Saint-Germain a fait du Parc des Princes un levier business redoutable. Comme le détaille L’Équipe, les espaces “hospitalités” du stade parisien figurent parmi les plus rentables d’Europe.

Avec seulement 48.000 places, le PSG compense sa capacité limitée par une stratégie premium assumée. Environ 4.500 à 5.000 sièges sont dédiés aux offres VIP, réparties dans près de 70 espaces différents. Salons collectifs, prestations haut de gamme, expériences immersives : le ticket d’entrée démarre autour de 360 € par match, et les abonnements peuvent grimper bien au-delà de 5.750 € par saison.

Jusqu’à 400.000 euros la loge à la saison

Mais le vrai moteur reste les loges privatives. Très prisées par les entreprises pour leurs opérations de relations publiques, elles se négocient à plusieurs centaines de milliers d’euros la saison, pouvant atteindre jusqu’à 400.000 €, toujours selon le quotidien sportif.

Résultat : le PSG a généré 175 M€ de revenus “jour de match” la saison passée, pour une moyenne de 6,7 M€ par rencontre. Un niveau qui place le club parmi les références européennes, malgré un stade plus petit que ses concurrents.

Cette performance cache toutefois une limite : la croissance ralentit (+4 % seulement), faute de capacité supplémentaire. Un point clé dans le projet d’agrandissement ou de nouveau stade. Car à Paris, le potentiel est clair : la demande dépasse déjà largement l’offre.

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