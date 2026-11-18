Le 29 novembre, le Pullman Paris Montparnasse accueillera VERTICAL 32, une course hybride en duo mêlant fitness et ascension de 32 étages. Une activation sportive ouverte à 800 participants.

32 étages à gravir, 115 mètres de dénivelé et un chrono à arrêter à deux. Le 29 novembre, le Pullman Paris Montparnasse accueillera VERTICAL 32, une course hybride qui transformera l’établissement en véritable terrain de compétition.

Organisée dans le cadre de Pullman xChange, la programmation événementielle de la marque hôtelière du groupe Accor, cette activation entend mêler sport, expérience immersive et hospitalité.

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Le concept ? Deux participants, un seul chrono. Les binômes devront enchaîner trois blocs de 2 kilomètres sur tapis de course, SkiErg et RowErg, associés à des exercices fonctionnels. Au programme également : 100 Wall Balls et un Farmer Carry, avant l’ultime épreuve.

Les concurrents devront alors gravir les 32 étages de l’hôtel pour rejoindre le Skybar, rooftop situé à 115 mètres au-dessus de Paris. Le chronomètre s’arrêtera uniquement lorsque les deux équipiers auront franchi l’arrivée.

89 euros par duo

L’événement pourra accueillir jusqu’à 800 participants, répartis en catégories féminines, masculines et mixtes.

Côté billetterie, les inscriptions débutent à 89 euros par duo en tarif Early Bird, contre 5 euros pour les spectateurs. A quelques jours de l’événement, il reste quelques places, nous confie l’organisation.

Un village réunissant des partenaires du sport, de la nutrition et du bien-être complétera l’expérience, avec un DJ au sommet de l’hôtel.

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