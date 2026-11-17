À partir de 2027, Nike fournira les ballons des principales compétitions masculines de clubs de l’UEFA. Un contrat de quatre saisons qui met fin à l’ère Adidas en Ligue des champions.

C’est la fin d’une époque pour l’un des ballons les plus emblématiques du football européen. Après 26 ans de collaboration avec Adidas, la Ligue des champions va changer d’équipementier. Nike deviendra le fournisseur officiel des ballons de la compétition à partir de la saison 2027-2028.

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L’accord, conclu pour quatre saisons jusqu’en 2031, dépasse largement la seule Ligue des champions. La marque américaine équipera également la Ligue Europa, la Ligue Conférence, la Supercoupe de l’UEFA, la Youth League et la Ligue des champions de futsal.

Une première pour les trois principales compétitions masculines de clubs de l’UEFA, qui partageront désormais le même fournisseur.

Un contrat à 40 millions d’euros par an ?

Ce contrat, attribué à l’issue d’un appel d’offres lancé en mars dernier par UC3 et Relevent Football Partners, représenterait environ 40 millions d’euros par an, selon le Financial Times. Un montant qui n’a pas été officiellement confirmé.

L’opération fait deux perdants : Adidas, partenaire historique de la Ligue des champions depuis 2001, et Kipsta, la marque de Decathlon qui fournit les ballons de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence depuis 2024.

Quid des étoiles ?

Adidas conserve néanmoins les compétitions féminines de l’UEFA ainsi que celles des sélections nationales.

Pour Nike, ce retour constitue une prise de choix, un an après avoir perdu le contrat des ballons de Premier League au profit de Puma. Reste juste une interrogation : que deviendront les célèbres étoiles du ballon de la Ligue des champions ? Nike n’a pas encore dévoilé son futur modèle.

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