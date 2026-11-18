Partenaire du Top 14, Pennylane lance une série vidéo consacrée aux projets entrepreneuriaux des rugbymen. François Cros, Guilhem Guirado et Sofiane Guitoune figurent parmi les premiers invités.

Que deviennent les rugbymen lorsqu’ils quittent les terrains ? Et comment préparent-ils leur reconversion ? C’est le sujet de « Transformer l’après », une nouvelle série vidéo lancée par Pennylane, en collaboration avec Rugbyrama et Midi Olympique.

La plateforme française de gestion financière réunit des joueurs et anciens joueurs du Top 14 autour d’une table pour évoquer leurs expériences entrepreneuriales, leurs difficultés et leurs projets. Un expert-comptable participe également aux échanges pour apporter son regard sur la gestion d’entreprise.

Le premier épisode rassemble François et Jennifer Cros, cofondateurs de CROS Events, Guilhem Guirado, reconverti dans l’assurance, et Sofiane Guitoune, copropriétaire d’une pizzeria. Le tout autour d’un déjeuner chez le chef Pierre Augé, à Béziers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rugbyrama (@rugbyramafr)

Partenaire de la LNR jusqu’en 2028

« C’est aussi rassurant d’avoir pu valider les études avant la fin de la carrière », confie notamment François Cros, toujours joueur du Stade toulousain et du XV de France.

Un deuxième épisode réunira Damien Traille, Thomas Lièvremont et Imanol Harinordoquy.

Avec cette initiative, Pennylane exploite un nouveau volet de son partenariat avec le rugby professionnel français. Sponsor officiel du Top 14 depuis septembre 2025, l’entreprise est également partenaire de présentation de la phase finale du championnat. Deux accords conclus avec la Ligue nationale de rugby qui courent jusqu’en 2028.

A lire aussi : Pennylane et la LNR lancent un trophée pour célébrer les références cultes du rugby