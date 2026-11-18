Aperol devient « partenaire spritz officiel » de l’Euro 2028. Une première collaboration avec l’UEFA pour Campari Group, qui entend profiter de la compétition pour renforcer la visibilité de sa marque.

24 équipes, 51 matchs et neuf stades : l’Euro 2028 représente une nouvelle vitrine de choix pour Aperol. La marque italienne d’apéritif vient de signer un accord avec l’UEFA pour devenir « partenaire spritz officiel » de la compétition, organisée au Royaume-Uni et en Irlande.

Ce partenariat, qui couvre également les qualifications européennes, constitue une première pour Campari Group auprès de l’instance européenne du football.

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Déjà présent dans le tennis avec l’Open d’Australie et l’US Open, Aperol entend profiter de cette exposition pour renforcer sa notoriété sur ses principaux marchés et accompagner son développement international.

« Créer des liens humains sur une scène mondiale »

La marque revendique notamment une forte progression de la consommation d’Aperol Spritz, passée d’environ 60 millions à 1,5 milliard de verres servis chaque année en vingt ans, selon les chiffres communiqués par Campari Group.

« Ce partenariat concrétise notre ambition de créer des liens humains sur une scène mondiale qui rassemble des millions de supporters », explique Simon Hunt, directeur général de Campari Group.

Plusieurs activations et expériences seront proposées autour de la compétition, exclusivement aux consommateurs ayant l’âge légal pour consommer de l’alcool. Le groupe précise qu’elles seront conçues pour promouvoir la modération. Le montant du contrat n’a pas été dévoilé.

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