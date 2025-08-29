Le Racing Club de Strasbourg dévoile son maillot third 2025-2026

À l’occasion du match retour des play-offs de l’UEFA Conference League face aux Danois du Brøndby IF, le Racing Club de Strasbourg Alsace et adidas ont présenté le nouveau maillot third pour la saison 2025-2026. Ce maillot, à la fois élégant et chargé d’histoire, rend hommage au patrimoine du club et à l’identité alsacienne.

Au cœur du design, la cigogne, emblème emblématique de l’Alsace, occupe une place centrale. Présente dans le blason du club dès les années 1950, période marquée par la victoire en Coupe de France le 6 mai 1951, elle revient cette saison pour orner le maillot third. Ce choix d’écusson historique tisse un lien fort entre les succès passés et les ambitions actuelles du Racing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Strasbourg Alsace (@rcsa)

Un design ancré dans l’identité alsacienne

Le maillot se distingue par une bande horizontale graphique sur le torse, évoquant le plumage de la cigogne. Les couleurs rouge et blanche, en référence au blason de Strasbourg et de l’Alsace, font leur grand retour, associées au noir, qui domine les maillots third du club depuis la saison 2022-2023. Ce design audacieux allie modernité et héritage régional.

Confectionné à 100 % en polyester recyclé, ce maillot à manches courtes illustre l’engagement du Racing et d’adidas en faveur de la durabilité. Doté de la technologie AEROREADY, il garantit légèreté, confort et une évacuation optimale de l’humidité, répondant aux exigences des joueurs tout en respectant l’environnement.