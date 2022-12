Qatar 2022 : Un pic à 23,3 millions de téléspectateurs sur TF1 pour la 1/2 finale France – Maroc

Mercredi soir, l’Equipe de France a dominé le Maroc en 1/2 finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

Diffusé sur TF1 et sur beIN SPORTS, le match a enregistré sur la première chaîne une audience de 20,7 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à plus de 23 millions (23,3).

Des chiffres Médiamétrie qui prennent en compte le « hors domicile ». Depuis le 30 mars 2020, le Médiamat intègre, pour les individus de 15 ans et plus, l’audience des programmes de télévision regardés en dehors du domicile et en mobilité sur téléviseur, ordinateur, smartphone et tablette. Sont par exemple intégrées les audiences faites chez des parents ou amis, résidence secondaire, hôtel, location de vacances, lieu de travail, bar, restaurant, gare, aéroport, lieu public, voiture, train, bus…

Théo Hernandez donne ses impressions juste après la victoire face au Maroc. ⬇🇫🇷 #FRAMAR pic.twitter.com/y5l623DNWN — TF1 (@TF1) December 14, 2022

Sur les 15-34 ans, le match enregistre notamment une part d’audience de 83%.