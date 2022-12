Média – beIN SPORTS révèle ses premières audiences lors de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

Alors que ce Mondial 2022 au Qatar touche à sa fin, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l’événement, présente ses audiences.

Qui a parlé de boycott ? beIN SPORTS France se félicite, ce mardi, de ses « exceptionnelles performances » pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec jusqu’à 4,2 millions de téléspectateurs par jour.

Selon Médiamétrie – qui ne prend pas en compte les audiences sur les supports mobile à domicile, la chaîne a enregistré un total de 18,8 millions de téléspectateurs entre le 20 novembre et le 10 décembre.

En huitièmes et en quarts de finale, le diffuseur officiel de ce Mondial qatari a réalisé « des résultats d’audience exceptionnels pour une chaîne thématique payante, équivalents à des scores de prime-time TNT ».

Une belle co-diffusion sur le crunch

Par exemple, jusqu’à 2 millions de Français étaient branchés sur le quart Brésil-Croatie, diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS (1 307 000 en moyenne).

Au tour précédent, la chaîne avait réuni jusqu’à 1,6 million de personnes pour le match Maroc-Espagne (963 000 en moyenne) et jusqu’à 1,4 million pour le Japon-Croatie (853 000 en moyenne).

beIN SPORTS se réjouit aussi d’avoir réalisé un pic à 1,1 million de téléspectateurs pour le quart de finale France-Angleterre, co-diffusé sur TF1 avec un record depuis 2018, et une moyenne à 1,016M.

« Ces formidables résultats confirment l’attrait de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 pour nos abonnés et le succès de la couverture éditoriale proposée par les équipes de beIN SPORTS » confie Laurent de Camas, Managing Director de la chaîne, dans un communiqué. « Le succès de cette compétition sur nos antennes vient conforter la stratégie gagnante de beIN SPORTS France, plus que jamais installée dans le cœur des supporters. La réussite de son business model, avec des contenus premium, acquis au travers d’investissements proportionnés, et une couverture éditoriale de renom, permet à la chaîne de s’inscrire dans la durée sur le marché français. »

PSG – Real reste la meilleure audience de l’histoire de beIN SPORTS

Malgré ces jolis chiffres, beIN SPORTS n’a pas battu son record d’audience réalisé en mars 2018 à l’occasion du huitième de finale de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid. Un pic à 2 347 000 téléspectateurs avait été enregistré pour ce match qui était diffusé en exclusivité.

beIN SPORTS a également partagé quelques chiffres des performances sur le digital. La chaîne revendique ainsi plus de 359 millions de vidéos vues sur l’ensemble des plateformes beIN SPORTS France, y compris le site et l’application.

